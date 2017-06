Anquela: "No haber perdido nos puede ayudar psicológicamente"

Resonaban en el exterior de El Alcoraz los gritos de los aficionados coreando el nombre de los jugadores del Huesca, aupados en la remontada de su equipo, cuando salía a la sala de prensa del estadio un Anquela de rostro serio. Pocas veces es posible ver relajado al técnico oscense, y este miércoles por la noche no fue una excepción, ya que hubo mucha autocrítica en las palabras del técnico, que aseguró no estar contento con la segunda parte de su equipo, aunque sí que vio a un Huesca superior en juego antes del paso por vestuario de ambos conjuntos.

"Ha sido un partido muy bonito, vibrante, intenso... Con dos equipos con formas totalmente distintas de entender esto. Pero creo que si lo analizamos desde nuestro punto de vista, creo que hemos podido perder claramente, aunque también hemos podido no hacerlo, como finalmente ha sucedido, e incluso también ganar", arrancó el técnico oscense su comparecencia, a la hora de valorar el empate a dos conseguido con sus hombres en el minuto 93 de juego.

Precisamente quiso quedarse con eso, con el carácter peleón de su plantilla, que no se había rendido pese a los dos goles encajados. "Teníamos la eliminatoria muy cuesta arriba y el equipo se ha venido arriba como siempre, ha peleado y luchado hasta el final. Así hemos logrado el gol, e incluso alguna más que tuvimos antes", dijo el técnico, añadiendo después la parte negativa a esa lectura. "Pero a mi no me vale eso, porque en la segunda parte el equipo se ha descompuesto, y hemos acabado regalando ocasiones claras, que con un equipo delante tan bueno como el Getafe, es un lujo que, como nos ha ocurrido, acabas pagando".