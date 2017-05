Anquela: "Estamos ante una oportunidad única y no podemos dejarla escapar"

“Aquí somos todos jugadores del Huesca hasta el 30 de junio y hasta entonces, hay que pelear como el primer día. Nadie puede jugar para sí mismo, jugamos todos para la misma camiseta, y cuando veo que no es así, me enciendo como un rayo”, decía el técnico. “Porque se les dice a los chicos 'tienes que lucirte y olvidarte del entrenador... que nos vamos de aquí'. Pero de aquí no se tiene que ir nadie. Antes que todos nosotros y que yo, está la SD Huesca, y hay que morir como lo han hecho durante todo el año, y no hay más historias. Igual veo brujas donde no existen, pero hemos hecho una temporada de narices y no lo vamos a estropear”; añadía, en relación a la presión que pueda ejercer el entorno de los jugadores, pensando ya en un hipotético futuro.

Anquela asegura haber transmitido en infinidad de ocasiones este mensaje a su vestuario, pero sigue sin estar convencido de que algunos de sus hombres lo hayan interiorizado, por eso insistió en su cruzada contra los egos. “Estamos ante una oportunidad que quizás sea única, al menos extraordinaria, y hay que tomarlo como tal. No hay que dejarlo escapar porque uno piense para allá y el otro para acá. Creo que he sido lo suficientemente directo y claro: No hay egos, esto es la SD Huesca, y este sábado vamos a llenar otra vez el campo”, valoraba un alterado Anquela. “Esto no se nos puede escapar porque se uno decida no pasarla a otro, solo porque piense que tiene que ganarse sus habichuelas. Aquí las tenemos todos en el mismo plato, y por ellas hay que morir”.

Además de esa llamada de atención a sus jugadores, el entrenador también alertó de lo intenso del partido que se espera este sábado. “Si el Tenerife está a su nivel es un equipo muy peligroso, pero si nosotros estamos a nuestro nivel, también somos muy complicados. La igualdad puede ser tremenda y el partido decidirse en un momento puntual. Ojalá entonces caiga de nuestro lado”, consideraba Anquela.

Tendrá que hacer el técnico frente a dos bajas seguras, la de Aguilera en el centro del campo y Herrera en la portería. En el caso del mediocentro, aseguró no estar preocupado por su lesión, al considerar que dispone de futbolistas cualificados para cumplir en su puesto. En el caso de la portería, su preocupación llega por ver a los dos candidatos, Queco Piña y el ya recuperado Javi Jiménez, sobradamente cualificados para cumplir como titulares, tal y como aseguró, llenando de elogios a los dos guardametas.