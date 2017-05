Aguilera se retira antes de tiempo en el entrenamiento del Huesca

Todas las alarmas se encendían en la mañana de este martes en el entrenamiento del Huesca . Aguilera se llevaba la mano al muslo y llamaba a uno de los fisioterapeutas del equipo , sentándose en el césped del campo de entrenamiento del IFPE Montearagón, para irse luego a uno de los banquillos, sin terminar la sesión. Hasta el propio Anquela , que supervisaba los ejercicios de otro grupo de jugadores, se interesaba por el estado del mediocentro, y es que de confirmarse su lesión, sería una baja más que sensible para los azulgranas frente al Tenerife este sábado.

El madrileño se ha adueñado del medio campo del Huesca esta temporada en compañía de Gonzalo Melero, y el equipo se ha resentido cuando no ha tenido a alguno de ellos en la zona de creación. No obstante, Lluís Sastre se perfilaría como sustituto de garantías en caso de que Aguilera no pudiera llegar, aunque su perfil sea menos defensivo. Incluso podría disponer Anquela de Bambock, que ya se entrenó este martes.

El de Aguilera no fue el único susto en la sesión matinal de este martes, de casi dos horas, ya que el portero Óscar López también se retiró por problemas en el codo.

Al margen de estas lesiones, de las que todavía no se ha determinado el alcance, el entrenamiento se desarrolló con normalidad, contando ya con más intensidad respecto a la de recuperación del día previo. Divididos en dos grupos, los jugadores alternaron ejercicios más físicos y de disparo a cargo del preparador, con otros de estrategia de la mano de Anquela, para terminar con un partido a campo reducido y enfrentando a conjuntos de cuatro jugadores.