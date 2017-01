Juan Antonio Anquela: "¿Subir a Primera? Por qué no. Pero eso se consigue en el campo, no hablando"

En estos días de vacaciones habrá tenido tiempo de reflexionar. ¿Qué nota pone a esta casi media temporada que ha pasado ya?

Hasta ahora las cosas no las estamos haciendo mal, pero solo hay que pensar en que podemos mejorar bastante. Ahora mismo las notas son parciales, lo importante es acabar con buena nota al final de la temporada.

Para mí en el fútbol no hay ninguna sorpresa. El equipo ya terminó la temporada pasada con una trayectoria muy buena y en esta la estamos manteniendo. Pero en Segunda División puede pasar cualquier cosa porque las distancias son mínimas. Yo creo que lo que más ilusiona son las maneras de jugar del equipo y cómo afronta cada partido, y el objetivo es mantener ese nivel de juego y tensión hasta el último día.Yo creo que sí. Es verdad que todo el mundo nos quejamos de los puntos que hemos perdido sin tener que hacerlo, que han sido varios, pero algún día también habremos ganado y no lo merecíamos. Aunque esto último me cuesta más recordarlo.La mejora del equipo no es cuestión de aspectos individuales. Hay que tener más equilibrio y sobre todo saber leer qué procede en cada momento, porque a veces no hemos sabido matar los partidos. Por lo demás, creo que a los jugadores no se les puede pedir mucho más. En cuanto a la entrega, la predisposición y las ganas estamos muy tranquilos.El equipo se siente más cómodo dominando la situación y eso no es fácil. Muchas veces nos hemos quejado de que los rivales nos han llegado con mucha facilidad, pero es que cuando el equipo arriesga, lo hace de verdad saliendo arriba con mucha gente.No. Lo que ya no tengo no lo echo de menos. Yo solo echo de menos a los lesionados. Porque como no nos hemos quejado y no hemos estado llorando por este tema todos los días parece que no pasa nada, pero hemos tenido una mala suerte tremenda con jugadores que prácticamente se han perdido la temporada. Por suerte, la gente que salido ha dado el nivel.Yo estoy en el Huesca y sé cómo funciona. En todos los equipos en los que he estado, he hecho y he deshecho junto con el director deportivo decidiendo quién venía y quién se quedaba. Aquí es totalmente distinto, pero sé dónde he venido. A mí no me ha engañado nadie y como yo sé lo que pasa, me tengo que adaptar. Si me preguntan, bien, y si no, no hay ningún tipo de problema.Yo no soy partidario de eso, aunque es verdad que el año pasado sacamos provecho porque de cuatro incorporaciones, tres salieron muy bien y tuvimos un nivel de acierto grandísimo. Si es totalmente necesario, sí, pero hacer por hacer, no. El mercado de invierno está para los que no han hecho bien los deberes en verano y creo que los dirigentes del Huesca trabajaron muy bien. Si luego hay gente que no está a gusto y que no los consideremos indispensables, la puerta está abierta y tendría que venir gente, pero no es algo que me obsesione. Solo me preocupa cómo vamos a volver el 2 de enero a trabajar.Yo no he pedido nada casi nunca. Creo que la única vez que he hablado fue en pretemporada, que sí dije que necesitábamos algo más y se trajo un delantero más.En principio parece que sí porque es un futbolista contrastado que el año pasado ascendió a Primera siendo una pieza muy importante del Leganés. A ver si aquí tiene suerte y nos aporta también lo que él lleva dentro.La única motivación que tenemos nosotros es ir a ganar el primer partido del año el día de Reyes en Soria y luego ya pensaremos en el siguiente, porque solo queremos sumar muchos puntos para conseguir pronto lo que tanto cuesta, que es la permanencia. A partir de allí, si algo ha demostrado este equipo es que es ambicioso, pero hay dos formas de serlo. Una es jugando al fútbol y otra hablando, y creo que solo con la palabra no se consigue nada.Yo ya me siento orgulloso de ir cada día a entrenar. Porque los entrenadores al fin y al cabo somos lo que los futbolistas quieren que seamos. Nosotros tenemos que intentar sacarles el máximo de rendimiento, pero yo no me puedo atribuir ningún mérito. Ni cuando hemos estado mal he cambiado de forma de pensar, ni ahora que estamos relativamente bien lo voy a hacer. Yo solo quiero trabajar diariamente y hacerles ver que si un equipo no tiene alma, está condenado al fracaso y nosotros no queremos fracasar.En el fútbol no hay nada imposible. Quedan todavía dos partidos para acabar la primera vuelta y no he visto todavía ningún equipo que nos haya pasado por encima desde el primer minuto hasta el último. En algunas fases quizá sí, pero nosotros también lo hemos hecho. Aquí la igualdad es tremenda y ¿por qué no podemos ser nosotros? Pero repito que eso se consigue en el campo, no hablando. Nosotros lo comentamos siempre en el vestuario, que somos capaces de competir ante cualquier rival y luego según tengamos el día, lo logramos o no.No, a mí eso me trae sin cuidado. El pasado y el futuro en el fútbol no existe, solo el presente. El día 2, cuando volvamos, iré con la misma ilusión que el primer día, que nadie tenga la mínima duda. Y eso es lo que quiero transmitir a los futbolistas. Porque luego el fútbol nos pone a cada uno en nuestro sitio y el tiempo es el único juez que dicta sentencia.