El gol de la cantera

Este peso canterano en el primer equipo tiene su mejor reflejo en los últimos goles del Real Zaragoza. Las tres últimas victorias del equipo las sellaron tantos decisivos anotados por futbolistas de la casa. Contra el Rayo Vallecano, fue Pombo. En Gijón, frente al Sporting, el gol triunfal lo firmó Julián Delmás. Y el pasado sábado, contra el Tenerife, de nuevo Pombo sacó petróleo en forma de tres puntos con un zarpazo desde el fuera del área. Además, Raúl Guti le marcó al Barcelona B hace diez días otro tanto de valor, un disparo que salvó un punto y evitó una derrota. En total, cuatro de los últimos seis goles del Real Zaragoza han tenido genética aragonesa. Los otros dos los hizo Borja Iglesias en Valladolid. Estos goles de futbolistas canterano han significado desde mediados de noviembre siete puntos en el casillero del Real Zaragoza. Sin esos puntos, el equipo estaría en posiciones de descenso, lo que revela la trascendencia que estos jóvenes jugadores están alcanzando en el primer equipo.

Pombo contra el Rayo Vallecano abrió esta secuencia de goles canteranos. El extremo se asoció con Borja Iglesias –del mismo modo que el sábado frente al Tenerife– para construir una pared que desembocó en un remate duro dentro del área. Fue el 3-2 que le entregó tres puntos al equipo aragonés.

Un gol de Delmás trajo la victoria de El Molinón. En una jugada de estrategia, a la salida de un córner, el lateral derecho cazó una volea que rompió las redes del Sporting. Un tanto fundamental que sirvió para ganar el partido.

Alto valor tuvo también el chut que Raúl Guti se sacó entre la lluvia y el barro de La Romareda para empatar al Barcelona B. El todocampista zaragozano agarró una pelota, buscó disparó, quebró a Orio Busquets y apuntó a la escuadra del rival. Un golazo clave para no naufragar de nuevo en casa.

La sociedad Borja Iglesias-Pombo reapareció contra el Tenerife. Natxo González se decantó por ambos para liderar la delantera, formando una pareja de puntas inédita. Aun con todo, la combinación funcionó. Ambos –con la aportación de Eguaras filtrando un pase a zona de peligro– inventaron un nuevo gol: Borja se la dejó en la frontal del área a Pombo y el aragonés cruzó un disparo raso, imposible para el portero del Tenerife.

La relevancia de este grupo de futbolistas crece. De nuevo, el pasado sábado, la cantera reclamó su sitio: Lasure, Guti y Pombo repitieron en el once y los tres destacaron con su fútbol. Delmás saldría al final, en la última jugada del encuentro. Cuatro futbolistas aragoneses que hace solo unos meses militaban en el Deportivo Aragón, escuadra filial entonces en Tercera División. En poco tiempo, han saltado a un escenario de una exigencia formidable. De jugar en los campos del fútbol regional aragonés a unirse en un mismo once en un punto de la temporada, en un partido crítico, en el que el entrenador del primer equipo se jugaba las últimas gotas de crédito. Esta apuesta de Natxo González por los canteranos introduce un elemento de contexto a la hora de evaluar las posibilidades del Real Zaragoza: hay una mirada en el hoy, pero también en el mañana. Natxo no ha recurrido a los jóvenes de casa como una demostración de cara a la galería. Cree en ellos, especialmente, en Pombo y en Guti . De puertas hacia dentro, el técnico asegura que son futbolistas con indudable nivel de Primera División si mantienen su evolución y corrigen sus defectos.