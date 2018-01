Lasure, "el único titular fijo" ante el Tenerife

" Lasure es, ahora mismo, el único que tiene el puesto fijo este sábado. Los demás, veremos. Pero si todo va normal y no hay ningún percance, contra el Tenerife tendrá continuidad porque se lo ha 'currao'", adelantó Natxo González 24 horas antes de que el Real Zaragoza se enfrente, este sábado a las 20.30, al rival canario en La Romareda. El lateral izquierdo canterano, que debutó en el torneo liguero hace una semana frente al Barcelona B (solo había jugado hasta ahora en los dos partidos de Copa frente al Valencia), ha ganado enteros en las valoraciones de Natxo y va a tener la oportunidad de asentarse en la banda zurda de la zaga, al igual que hizo en su momento el también aragonés Delmás en el otro lateral, el diestro.

Asimismo, el entrenador blanquillo dejó entrever la opción, más que probable, de que el trivote central que alineó ante el Barça B también conforme la línea medular del Real Zaragoza ante el rival insular. Así, el bloque Eguaras-Javi Ros-Raúl Guti cuenta con muchos boletos para componer el motor del equipo nuevamente: "El centro del campo del otro día me gustó, sí. Fue una de las cosas positivas. Y sí, hay posibilidades de repetir", dijo Natxo González.

El preparador vasco, además de anticipar estos detalles, confirmó que los jugadores que han arrastrado alguna molestia física o de leve enfermedad en los últimos tres días, van a llegar a tiempo de estar a su disposición para ser citados ante el encuentro contra el Tenerife: "Zapater, que arrastraba algunas molestias, está bien. En teoría, tiene que estar bien. Febas ha tenido una gastroenteritis y ya está en condiciones. Y Ángel Martínez tenía una pequeña contractura, pero ha respondido bastante bien. En definitiva, todos bien", relató Natxo.

La vuelta de Borja Iglesias al puesto de delantero referencial, tras superar una lesión muscular en la zona inguinal que le hizo ser baja ante el Barcelona B hace una semana, sirvió al técnico zaragocista para reiterar el mandato que ha ejecutado, explícitamente, al resto de futbolistas de segunda línea de vanguardia para que se sumen a la lista de goleadores en lo sucesivo: "Depender de un solo jugador tiene mucho riesgo. Ese jugador se te puede lesionar, o su pico de forma puede ser bajo en algunos momentos de la temporada. Y todos tenemos que dar un paso adelante para que tengamos más gol desde la segunda línea. Toda la responsabilidad no puede ir solo al delantero", expuso Natxo públicamente.

Por último, respecto de la singular evolución de las alineaciones en los tres últimos partidos, en los que Natxo ha llevado a cabo una serie de cambios en los onces iniciales respectivos que han mutado notablemente al Real Zaragoza en su órbita desde Albacete, pasando por Valladolid, hasta llegar al duelo con el Barça B, el entrenador justificó así su iniciativa: "Los cambios en las alineaciones no son una situación nueva para mí. Siempre, en las primeras vueltas, he tratado de tener el mayor conocimiento posible de los futbolistas en el ámbito individual. Que todos puedan mostrar su rendimiento. Y por ese camino va esta trayectoria reciente. En la primera vuelta siempre me gusta manejar mucho el vestuario, a efectos de minutos", apuntó.