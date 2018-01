Lasure: "Aún podemos revertir la situación"

Dani Lasure, debutante en liga en el partido contra el Barcelona B del pasado sábado, celebró este martes su entrada en el equipo y se mostró convencido de que el Real Zaragoza reaccionará en la segunda vuelta. “Tenemos mucho por delante para revertir la situación, toda la gente está involucrada y enchufada”, aseguró el lateral izquierdo.

El futbolista reconoció que existe una carencia clasificatoria, pero se quedó con el lado bueno de las cosas: "Es cierto que podría haber ido mejor a nivel de puntos, pero el equipo ha hecho muchas cosas bien y a veces no se ha ganado. La gente es joven, con poca experiencia en la categoría y eso también se nota, pero en la segunda vuelta ese poso ya se va a notar", explicó el futbolista aragonés.

También expresó su felicidad por ganarse un hueco en el equipo e irrumpir en los planes de Natxo González contra el Barcelona B: "Me encontré muy a gusto en el campo, tuve muy buenas sensaciones, pero el día no era el más idóneo. El balance es positivo. Estoy contento por las palabras de Natxo y del resto de mis compañeros" dijo. Hasta cuatro futbolistas que hace un año pertenecían al filial coincidieron en el once: él, Guti, Delmás y Pombo. "A todos nos gusta ver a gente de la casa jugar, es para estar contento y motivo de orgullo para toda la gente que trabaja aquí", apuntó.