Insistencia en el plan elegido y nula confianza por las bajas del Tenerife

Tal y como están las cosas a día de hoy en el discurrir deportivo del Real Zaragoza, resultó normal que Natxo González apenas tuviera que responder únicamente, en su rueda de prensa previa al partido frente al Tenerife, a una pregunta -entre 18- relativa al propio partido. Preponderó el análisis del presente del equipo, el del ánimo del técnico, lo relativo a las ganas y posibilidades de remontar, en genérico, la dinámica que ha convertido al cuadro zaragocista en el primer tramo de la competición en el 16º clasificado. Natxo valoró el crucial choque de La Romareda, al que los canarios acuden con las bajas de cuatro titulares fijos por sanciones disciplinarias: el último fin de semana, en Albacete, tres vieron la quinta tarjeta amarilla y están castigados (Cámara, Víctor Casadesús y Longo) y otro más fue expulsado (Carlos Ruiz). Sobre esa circunstancia, que a priori parece mermar el potencial del conjunto que dirige José Luis Martí, el entrenador zaragocista se pronunció de este modo:

"Que el Tenerife venga con bajas creo que no aumenta nuestras opciones del ganar. Es verdad que los que faltan son jugadores importantes, con muchos minutos, sobre todo en algunos casos. Pero el Tenerife es un equipo con buen presupuesto, que el año pasado estuvo cerca del ascenso y seguro que su once inicial tendrá jugadores con mucha trayectoria y experiencia en la categoría", dijo el técnico de Vitoria. "Podrá notarlo en los recambios desde el banquillo, pero no en el once inicial", abundó Natxo.

Por encima de este condicionante puntual que afecta únicamente al adversario, el Tenerife, el entrenador del Real Zaragoza centró el foco de lo fundamental para salir exitosos del lance en el quehacer de los propios jugadores blanquillos: "Para ganar hay que hacer las cosas bien. No entiendo otra manera. Hemos sido, en muchos partidos, eficientes. Ahora tenemos que ser, además, eficaces. No entiendo ganar un partido sin hacer cosas bien", indicó, descartando de paso apostar por un fútbol más primario que el utilizado hasta ahora priorizando únicamente el hecho de ganar como sea.