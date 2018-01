De destitución, Natxo no quiere saber nada

Natxo González lleva varias semanas en entredicho al margen de que, pese a que los números y el rendimiento del Real Zaragoza en la primera vuelta que concluirá este sábado frente al Barcelona B en La Romareda son compatibles con el peor equipo de hace décadas, en ningún momento ha sido contestado desde los graderíos. La dinámica general del bloque blanquillo, que ha derivado en su pobre 15ª posición en la tabla a estas avanzadas alturas del torneo (ya en su mitad) y en la dificultad para ganar partidos (5 de 20), en especial cuando actúa como local (2 de 9), hubiese derivado en años anteriores a una crisis mucho más visible a flor de piel. Pero, tras las negativas experiencias sufridas en las temporadas previas, donde el carrusel de despidos en el banquillo casi nunca dio buen resultado (solo el cambio de Popovic en lugar de Víctor Muñoz acabó mejorando el inicio torcido de cada curso), esta vez se apostó desde el principio por solicitar paciencia, calma, sosiego ambiental en torno a la plantilla y el cuerpo técnico. Una medida razonable.

El zaragocismo, con un alto grado de desazón por tantos disgustos como acumula en el último decenio, desde que el letal agapitismo introdujo al club en su túnel más oscuro de la historia, ha entendido que esa pose, que esa conducta es cabal y merece un alto grado de cumplimiento. Por eso, desde el mismo verano, en la mezcla de la ilusión que se gesta cada pretemporada al considerar que éste año sí es el bueno, se incluyó un apacible comportamiento, histórico por inusual, en las tribunas de La Romareda. Nunca ha habido más allá de un leve runrrún en los muchos días feos e indigestos. Jamás una bronca monumental o reproches directos a la yugular. Se entienden, en líneas generales, los condicionantes. Se comprenden, con buena intención, las dificultades. Y se respeta, en la medida de lo posible, lo solicitado desde el corazón de los ejecutivos del club.

Pero, como es natural, si el fútbol no respalda esa voluntad generalizada, es posible que llegue un momento donde los cimientos morales no sujeten las taras de índole futbolística que presenta el equipo sobre el césped. Y ahí, la clasificación, la pelea por los objetivos consabidos por todos, es el chivato semanal. El testigo que denuncia máculas, manchas, malas praxis y demás chirridos en el día a día. No hace falta más que echarle un vistazo una vez cada pocos días, como a la varilla del aceite de un motor. Y lo que ahí sale, no da lugar a debates extensos.