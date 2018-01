Sin razones "racionales" que expliquen la ineficacia del Zaragoza en La Romareda

Ni una sola respuesta de Cristian Álvarez, el portero del Real Zaragoza, en la rueda de prensa del miércoles, ha dejado frases vacías de contenido. El argentino, fiel a su personalidad de sustancia en su discurso, también abordó con franqueza los motivos por los que el equipo blanquillo no es solvente en lo que va de liga, en especial, cuando ejerce de local. De hecho, Álvarez dijo no hallar razonamientos "racionales" para justificar tantas máculas que han derivado en una excesiva -y peligrosa- pérdida de puntos en La Romareda hasta este momento, justo en el ecuador de la liga.

"Es una situación que es difícil de explicar. Porque estamos en el que es, seguramente, el campo con mejor afición de Segunda sin poder sacar réditos de eso y hacernos fuertes en nuestro estadio", comenzó su pensamiento en voz alta.

"No lo sé, la verdad. La explicación racional y futbolística... no sé que decirte. Los equipos vienen a un campo histórico, seguro que con nervios por tener que jugar en un lugar como La Romareda. Pero no estamos pudiendo sacar los partidos adelante", redundó Cristian Álvarez.