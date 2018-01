El plan debe recoger una cláusula: retirar las butacas de fakir de La Romareda

Acudir a La Romareda en el fenecido año 2017 fue un suplicio. No hacen falta explicaciones para justificar semejante calificativo. Lo sabe todo el mundo que vive el sentir del Real Zaragoza. En concreto, los sufridos aficionados que, con su inquebrantable fidelidad, en muchos casos ancestral, acuden a sus graderíos cada vez que el fútbol los reclama (que hace días no es los domingos por la tarde, sino que el negocio del balompié español les está obligando a cambiar de hábitos de forma radical). Que durante más de 40 partidos vividos en el estadio municipal zaragozano en ese fatal 2017 solo se hayan podido observar y celebrar cuatro victorias ligueras es un récord negativo casi imposible de repetir jamás.

El seguidor zaragocista se ha ido convirtiendo en la última década en un mártir de su equipo. Por momentos, cuando el agapitismo llevó al viejo club, ahora SAD, al umbral de la muerte y la desaparición, un protomártir. Despeñado en Segunda División desde 2013, no logra salir, en términos futbolísticos, del atolladero. El lastre de ese pasado negro, la mochila de deudas (Tebas y la LFP dixit) y las cortapisas económicas que la entidad sufre por ello no favorecen la escapatoria de los círculos viciosos en el ámbito puramente deportivo. Y lo sucedido en 2017 es la prueba palpable de ello. Varias decenas de jugadores distintos, cuatro entrenadores, dos direcciones deportivas y secretarías técnicas... y no hubo forma de encontrar un punto de estabilidad en la rentabilidad y solvencia de este Real Zaragoza actual.

Ir a La Romareda ha sido un ejercicio de fakires. Salir de casa sabiendo que aguardaban dos horas sentado en una butaca de clavos afilados, tanto en la zona de los glúteos como en el respaldo. Alcayatas afiladas, escarpias del máximo calibre sobre las que los hinchas blanquillos se han ido haciendo inmunes al sufrimiento. La mayoría tienen callo en todas las zonas de contacto con el sillón del estadio. Costra dura, como un fakir auténtico, que permite actuar con aparente normalidad, a base de un desconocido poder mental con 'copyright' aragonés, cuando las agujas de acero sustituyen al mullido acolchado o al simple plástico de la localidad de La Romareda.