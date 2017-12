Las oportunidades de enero

Este domingo, día de San Silvestre, el zaragocismo arrancará la última hoja del calendario de 2017, la correspondiente al 31 de diciembre, y la alojará en el olvido más profundo de la papelera. Cuatro victorias al calor de su afición quedan como resumen sintético de un tiempo del que se pretende pasar página. La frontera de la Nochevieja, el simbólico antes y después, se espera en el seno del Real Zaragoza con esperanza. Se asemejan tanto espera y esperanza... La vigilia del Año Nuevo se anhela que sea también la víspera de un año nuevo, de un tiempo nuevo. El nuevo almanaque, el del año 2018, también puede colaborar en esta nueva singladura que se inicia. Antes de continuar, conviene aclarar que los calendarios deportivos los hacen sencillos o complicados los propios equipos. Dicho esto, hay que subrayar que el Real Zaragoza abrirá el 2018 con una conjunción de la que no ha disfrutado en todo lo que llevamos de temporada: disputar dos partidos seguidos en casa. Dos oportunidades de enero que no pasaron desapercibidas ni para Zapater, ni para Delmás, ni ayer para Ángel. Los tres jugadores que han hablado durante esta semana coinciden al menos en una idea: los dos próximos partidos se dirimirán en casa y hay que sacarlos como sea. Seguro que entonces 2018 será diferente a 2017: en una semana se habrán ganado la mitad de partidos que se han ganado en casa en todo un año.

Enero de 2018 nacerá con dos encuentros en La Romareda frente al Barça B y al Tenerife. La concurrencia del cierre de la primera vuelta y el arranque de la segunda ofrecerán al conjunto aragonés la posibilidad de regresar al camino que persigue, el sendero en el que se perdió durante todo 2017. Ángel Martínez subrayó esta incidencia en el almanaque liguero. "Ahora hay dos partidos en el comienzo. Es una posibilidad para cambiar la dinámica, y para que esto pase, para que cambiemos de dinámica, tiene que haber mejora en casa. Tampoco tenemos que obsesionarnos, pero ante el filial del Barça tenemos un partido vital", señaló el lateral catalán. Ángel también apuntó el trabajo a conciencia que está desarrollando el equipo para llegar en forma a la cita ante el conjunto azulgrana. "Ahora tenemos que coger el tono físico y la próxima semana prepararemos el partido. Se nos han escapado algunos partidos por pequeños detalles. Queremos que esto no vuelva a pasar", continuó.

El lateral izquierdo reiteró su confianza y prefirió dejar los balances para el final el ejercicio liguero, no para el meridiano que se va a atravesar de inmediato. "Ahora estamos cogiendo fuerzas para llegar bien al 6 de enero (fecha del regreso de la competición). Queremos recuperar las sensaciones del principio. Es cierto que ahora todos esperábamos estar más arriba, pero en la segunda vuelta el equipo ya se habrá conocido mejor. Me gustaría hacer las valoraciones al final, cuando acabe la Liga", explicó. También habló Ángel del entrenador, el rostro al que se suele mirar cuando los resultados no son del todo los deseados. El defensa consideró la responsabilidad como alícuota. "Natxo está transmitiendo tranquilidad. Confiamos en él. No miramos al banquillo. El rendimiento es de todos", aclaró, para finalizar después con un deseo compartido. "A 2018 le pido mejora en la clasificación y juego. Y acabar lo más arriba posible", concluyó Ángel Martínez.