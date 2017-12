Zapater llama a la reacción zaragocista

Como estaba previsto, el primer portavoz del vestuario del Real Zaragoza en el regreso de las vacaciones de Navidad fue este miércoles Alberto Zapater, el capitán del equipo. Y el ejeano, con su habitual franqueza y discurso directo, estableció las líneas básicas por las que ha de reconducirse el equipo desde ya mismo para eludir el peligro de la cola de la clasificación y, paso a paso, poder aspirar a medio plazo a cotas más ilusionantes.

La plantilla, a estas alturas de diciembre, es sabedora del deficiente rendimiento que han dado. También conocen el nerviosismo generado dentro y fuera del club por esas taras en su solvencia. Zapater, de entrada, dejó una idea crucial, tal vez la mollar, de cara a lo que resta de campaña, que es la mitad: lograr, como sea, que el Zaragoza sea un bloque rentable cuando juega como local, cosa que no ha sucedido hasta hoy. "En casa es, al final, donde se nos está yendo todo. Perdemos muchos puntos y tenemos que lograr que La Romareda sea un fortín. Si hubiéramos sacado lo que debíamos, estaríamos mucho mejor", espetó el cincovillés con sinceridad cristalina.

Ganar y enlazar varias victorias

Del lío clasificatorio en el que se ha metido el Real Zaragoza tras las primeras 20 jornadas, a solo tres puntos de la zona de descenso y alejado a 11 puntos de la promoción de ascenso y a 13 del ascenso directo, solo puede salirse a base de victorias, de un flujo constante de rentas que lleguen en una tacada enlazada de jornadas. El remedio requiere de rapidez, ya no será suficiente un ritmo cadencioso de puntuación como en otras fases más incipientes del campeonato. En el vestuario son conscientes: "Yo no soy mucho de estadísticas. Pero cuando llevas unas cuantas jornadas, las podemos sacar. Vosotros (por la Prensa) y nosotros. Y está claro que no estamos consiguiendo una dinámica buena de resultados seguidos en lo que va de liga", admitió el capitán.