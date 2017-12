Dos horas de entrenamiento del Real Zaragoza bajo el frío y los focos de Mareo

Fin de un sábado frenético, pesado, para la plantilla del Real Zaragoza. Durante prácticamente dos horas, de 7 a 9 de la noche, Natxo González ha dirigido en Mareo, a las afueras de Gijón, el último entrenamiento de esta atípica semana, con dos partidos en 72 horas (Valencia y Sporting), ambos fuera de casa, lo que ha conllevado sendos viajes largos de autobús y un casi nulo tiempo de descanso entre uno y otro. Por ello, el calendario ordinario de sesiones de trabajo se ha visto alterado de manera sobresaliente y perjudicial para las rutinas zaragocistas. El colofón llegó en la recta final de este sábado.

Después de 7 horas de desplazamiento por carretera (el equipo salió a las 8.00 de Zaragoza y llegó a las 15.00 al hotel de concentración en Gijón para pasar directamente a comer), la jornada debía concluir con el pertinente entrenamiento del día. Esta vez, en contra de lo habitual, no al inicio de la fecha, sino totalmente al final. Bajo el frío que también envuelve Gijón en esta ola polar de las últimas horas y con los focos de Mareo alumbrando a los blanquillos, la plantilla ha repasado nociones básicas sin demasiada profundidad táctica. No en vano, el campo cedido por el Sporting en su lugar habitual de trabajo no permitía trabajar a solas a Natxo y los muchachos. Lo de la puerta cerrada, cuando uno está lejos de casa, suele resultar imposible.

Después de la cena, el guión exige descanso absoluto para los protagonistas, que en muchos casos acumulan varios días de cierto descontrol en las rutinas por culpa del calendario que ha marcado la LFP al Real Zaragoza en este punto del curso. El partido de Gijón tendrá, por lo tanto, mucha más preparación en la pizarra y la teoría que en la práctica literal sobre el césped. Aún volverá el Real Zaragoza a Mareo. Lo hará al mediodía del domingo para activar los músculos y la mente de cara a la importante cita en El Molinón. Modas que surgen como consecuencia de que los partidos dejaran de ser hace mucho tiempo, como norma, los domingos a las 5 de la tarde. Cosas de la modernidad... y del negocio y la industria del fútbol.