Natxo González quiere "pasar ronda" en la Copa

No hay debate. El Real Zaragoza, este año, no tira la Copa. Tras eliminar hace 15 días al Granada en la primera eliminatoria en la que entran los equipos de Segunda División (la segunda ronda del torneo), el siguiente objetivo es seguir adelante frente al Lugo. El cruce de la tercera cita copera ha deparado un nuevo enfrentamiento contra los gallegos, que en la liga derrotaron al Real Zaragoza por 2-1 el pasado sábado en el estadio Anxo Carro lucense. Esta vez, a partido único, el duelo se dirimirá en La Romareda. Mitad revancha, mitad reto particular de los zaragocistas para retomar el ansiado camino de las victorias, tan necesarias en un inicio de curso duro, complicado, abrupto, que está generando más dificultades en la clasificación de las que se previeron durante el verano.