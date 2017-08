Natxo González pide paciencia

El vitoriano no escondió las peculiaridades que entraña su apuesta deportiva, trasladada casi directamente de un Reus que cerró a cal y canto su puerta el año pasado. El conjunto catalán, cuyos carrileros han traído su poder de contención a orillas de Ebro, se convirtió en el equipo menos goleado de toda la Segunda División. "Sí, costará interiorizar el método Natxo González. Costará porque queremos manejar muchas situaciones y variantes, aunque creo que será enriquecedor", explicó sin pudor. Toda una declaración de intenciones. Las prisas, no son buenas consejeras, pareció decir Natxo.

A pesar del inesperado empate cosechado el miércoles ante un rival de Regional Preferente, el vasco no mostró signos de preocupación en estos primeros compases. "A mí lo que me interesa como entrenador es el proceso para llegar a resultados positivos", se defendió, al tiempo que explicó que "todos los objetivos que tenía marcados como importantes se cumplieron el miércoles. El resultado fue el que fue en Morata, pero le doy más importancia a otras cosas".

Natxo apeló a la progresión que "está demostrando el equipo", y con la cual se mostró "satisfecho", como pilares de confianza para afrontar el duro reto que supondrá el partido contra el recién descendido Granada. Una nueva oportunidad para sumar los primeros puntos de la temporada e insuflar confianza a un primerizo proyecto.

"A priori, es uno de los tres equipos (junto con Sporting y Osasuna) más poderosos a nivel económico. Los tres han descendido, pero eso no es equivalente al éxito o a que puedan tener más opciones de ganar el domingo. Sabemos que esta categoría es muy equilibrada", manifestó.

Para hincar el diente a los nazaríes, el equipo no podrá permitirse ninguno de los errores en defensa –algunos de gran calado– que se han venido produciendo desde el inicio del proyecto. El gol ante el Tenerife fue un claro exponente, ya en competición oficial, de esta deficiencia. Un tanto a balón parado equiparable al que encajó el Reus de esta forma a lo largo de las 42 jornadas de la pasada liga. Una estadística preocupante a primera vista, pero esperanzadora al mismo tiempo si se tiene en cuenta que es esa filosofía de juego, basada en una sólida zaga, la que pretende implantar Natxo en el actual Real Zaragoza. "Da rabia. A balón parado o de cualquier otra manera", aseguró en referencia al gol tinerfeño. "Ahora somos un equipo diésel que trabaja para ser rápido en el futuro", concedió el entrenador vitoriano.

El técnico no descartó aún la presencia del lateral Ángel Martínez, que arrastra problemas musculares desde hace más de una semana, del once inicial que recibirá al Granada en La Romareda. "Si la respuesta en el entrenamiento de mañana –por hoy–, en una jornada más intensa, es buena, decidiremos", afirmó. El jugador catalán realizó ayer un trabajo específico y no entrenó con el grupo. En cambio, Natxo sí se atrevió a confirmar la presencia en la convocatoria del portero del Deportivo Aragón, Sergio García ‘Paisa’, en detrimento de Cristian Álvarez, pendiente de alcanzar el pertinente tono físico: "Seguirá dentro esta jornada". En cuanto al punta Gaizka Toquero, Natxo se limitó a apuntar, lacónico, que constituye "una opción" para la alineación titular de este domingo. Mañana saldremos de dudas.