Zapater: "Si seguimos así, sumaremos muchos puntos"

La realidad del Zaragoza se asienta sobre las frías y peligrosas posiciones de descenso después de cinco jornadas irregulares, en las que el prometedor poso del equipo ha contrastado con la dureza de los resultados, con solo cuatro puntos y tres derrotas. Sin embargo, la preocupación apenas ha prendido por los agónicos rincones de casi siempre.

En el vestuario, no es así. Su capitán, Alberto Zapater, ofreció este lunes por la mañana alguna de las claves sobre las que se apoya esa mirada positiva. "Las sensaciones no son las del año pasado. No perdemos igual. Tenemos muchas ganas de vencer porque somos un equipo en construcción y eso da confianza. Pero hemos perdido dos encuentros (Alcorcón y Lugo) en los que pudimos sacar otros resultados. Hay que seguir igual. Hace diez días todo era ilusión y eso se transmite al equipo. No hay que perder eso. Si seguimos así, sumaremos muchos puntos", apuntó el centrocampista aragonés.