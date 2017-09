Lalo Arantegui se planta ante Irureta y Xumetra

Lalo Arantegui se mostró ayer visiblemente enfadado por la poca predisposición a abandonar el club que, a su juicio, están mostrando dos jugadores que todavía tienen contrato en vigor con la entidad aragonesa: el portero Xabi Irureta, así como el extremo Jordi Xumetra, cuya continuidad estuvo sometida a prueba por el cuerpo técnico durante el período de pretemporada.

El director deportivo del Real Zaragoza les lanzó un firme mensaje con sabor a ultimátum. "Me parecen excesivas las pretensiones que estamos recibiendo. Nos hemos plantado en unas condiciones de las que no vamos a pasar", pronunció. Lalo se ratificó en la idea de que deportivamente "no van a tener ningún protagonismo" –algo que ambos futbolistas ya saben desde que les comunicó su situación, con algo de demora en el caso de Xumetra– y redujo a cero las posibilidades de que sigan formando parte de la entidad zaragocista hoy a las 12.00, cuando se cierre el mercado de fichajes estival. "No hay ninguna posibilidad de que se queden", espetó.

El ejecutivo expresó la buena voluntad que ha demostrado el club para con los descartes a lo largo de todo el verano. "Hemos tenido un trato exquisito con todos, ayudando a que encontraran acomodo. Nadie se ha ido de aquí perdiendo dinero, y en alguna situación me consta que se han mejorado los contratos. Lógicamente, hay unos acuerdos que respetar, pero por nuestra parte todo han sido facilidades", declaró.