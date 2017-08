Borja Iglesias: "Me he encontrado bien estos dos partidos"

Borja Iglesias ha hecho balance este miércoles del comienzo de liga del Real Zaragoza, así como del suyo. El punta gallego ha reafirmado ante los micrófonos las buenas sensaciones que ha dejado sobre el campo, especialmente en la última jornada ante el Granada de José Luis Oltra, donde se estrenó como goleador con la elástica blanquilla. "En estos dos partidos he tenido ocasiones, me he encontrado bien jugando", ha asegurado.