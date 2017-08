Borja ilusiona al zaragocismo

Indiscutible referencia ofensiva del renovado Real Zaragoza, Borja Iglesias materializa en sus 187 centímetros de estatura la esencia del equipo que han conformado la persuasión de Lalo Arantegui y la táctica de Natxo González. Un plantel joven, con ganas de crecer futbolísticamente en una de las entidades con más solera y prestigio de Segunda División y más que consciente del alto número de miradas que aún suscita gracias a su dimensión histórica.

El delantero gallego tratará de hacer olvidar a su predecesor, Ángel Rodríguez, cuyas 21 dianas impidieron el pasado curso la caída al abismo de la Segunda División B. La carta de presentación de Iglesias no puede ser mejor: 34 goles con el filial del Celta le erigieron como el máximo artillero nacional en la categoría de bronce hace tan solo unos meses.

El pasado domingo, el compostelano anotó ante el Granada su primer gol con la elástica blanquilla gracias un penalti que hábilmente provocó. Su firme disposición a lanzarlo es un signo inequívoco de confianza, aunque el gol se le haya resistido de momento fuera de los once metros. "Hasta ahora, para ser mis dos primeros partidos, me he encontrado cómodo", ratificó ayer. Unas buenas sensaciones con las que querrá continuar en el Nuevo Arcángel de Córdoba, adonde llegará fortalecido tras la "fuerza" que le demostró La Romareda hace tan solo cuatro días.