"Nos faltó un poco de calma arriba", la visión de Ratón sobre el partido de Tenerife

Sin ese fallo garrafal, es muy probable que, al menos, el Real Zaragoza se hubiera traído un punto en la bodega del avión desde Canarias y, por tanto, la visión del comienzo del curso sería bien distinta. Hubo más cosas que funcionaron con chirridos en el mecanismo. No se apreció generación de fútbol fluido en la línea media. Faltó capacidad de combinación y enganche en la media punta. Y el delantero, Borja Iglesias, tras marrar dos buenas penetraciones en los primeros 6 minutos del duelo (que también pudieron introducir la trama del juego en otros derroteros, mucho más favorables para el luego apagado Real Zaragoza), se vio solo y desabastecido casi toda la noche.

En este maremagnum de opiniones que, indefeciblemente, surge en todos los ámbitos del zaragocismo nada más concluir un partido, buena parte de los dedos índices señalaron a la defensa (esta vez, bastante menos al portero) por el agujero que dejó en ese maldito córner que supuso el 1-0 final. Pues bien, el guardameta zaragocista, Álvaro Ratón, en su privilegiado lugar sobre el césped del Heliodoro Rodríguez tinerfeño, no observó que el mal mayor del viernes estuviera en esa zona del campo.

"La jugada del gol no es ni córner. Lo que nos sucede son pequeños detalles que nos están marcando un poco en estos momentos, pero vamos a intentar corregirlos. El equipo tampoco sufrió. Nos marcaron en ese pequeño detalle, unos detalles que te acaban condenando. Pero creo que el equipo no estuvo mal del todo. Estuvimos juntos, unidos, nos crearon pocas ocasiones. Creo que nos faltó un poco de calma arriba", resumió singularmente el guardameta gallego.

Para Ratón, el camino que ha emprendido el equipo en este primer tramo de la nueva temporada no está confundido. "Creo que hicimos bastantes cosas bien. No obtuvimos en resultado que queríamos, pero considero que tenemos que seguir en esa línea de trabajo. Creo que vamos en la línea correcta"

En la línea general de solicitud de calma y paciencia, Ratón expuso su postura respecto de las primeras sensaciones del Real Zaragoza de nuevo cuño. "Esto acaba de empezar y creo que debemos de tener paciencia. Aunque los resultados en pretemporada no han sido buenos, este es un equipo que se está formando nuevo y necesita tiempo y paciencia para que todo salga bien. El equipo está confiado, partiendo de cero, con solo cinco del año pasado. Sabemos que estos primeros partidos son complicados por eso"

Sobre el argentino Cristian Álvarez, su nuevo compañero de demarcación y, por consiguiente, su competencia directa para la titularidad, Ratón no quiso entrar en pormenores. "De momento no he podido entrenar con él porque está trabajando con Andrés Ubieto. No puedo entrar a valorar. No sé cómo está", respondió lacónicamente.