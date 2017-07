Ratón no teme la llegada del portero que anunció Lalo

Ahora, en el inicio del nuevo curso, Ratón es el único de los tres guardametas que se entrenan con el Real Zaragoza en Boltaña que tiene garantizado un puesto en el equipo del año venidero. Los otros dos, el citado Irureta y el repescado tras cesión (al Toledo) Alcolea, saben que la intención de la SAD es prescindir de sus servicios. El arquero gallego -nacido en Carballiño, Orense- no entró en detalles respecto de cómo se trabaja en estas circunstancias tan incómodas, con dos colegas que no cuentan para el presente y el futuro de la entidad. “A día de hoy estamos tres porteros y somos los que somos. El club tiene una idea y, mientras la hace efectiva, el ambiente entre los tres es bueno. Buen rollo y ganas de trabajar”, expuso al término del entrenamiento matinal de este lunes en la localidad pirenaica.

Ratón, a su vez, conoce en boca de Lalo Arantegui, el director deportivo, que uno de los refuerzos que faltan por venir es otro portero. Estuvo en un tris de ser el treintañero del Getafe Alberto García, que finalmente se ha ido cedido al Rayo Vallecano. También hay tratos con el Sevilla por el filial Caro, que con 23 años, es más joven incluso que Ratón, que tiene 24. Al espigado cancerbero zaragocista no le despista ni afecta en el ánimo esta pretensión del club. “Venga quien venga, el entrenador tendrá que tomar una decisión. Nunca nadie parte como titular o suplente, creo que eso siempre uno se lo acaba ganando”, razonó.

Álvaro Ratón ha dejado atrás la condición de novato que portó hace justo un año en la concentración de Boltaña. “Este segundo año es distinto, pero tengo las mismas ganas e ilusión del debut del año pasado. El año anterior, para mí, era el de la iniciación en el equipo. Y esta vez es evidente que tengo más experiencia, que algo he aprendido. Pero no cabe relajarse y hay que seguir progresando”, indicó. “Jugar los partidos que jugué el año pasado, dentro de lo negativo de la marcha del equipo, tuvo la parte positiva de que me hizo madurar seguramente más deprisa de lo normal. Este año me lo tomo con más tranquilidad, con ganas de volver a competir”, apostilló en este sentido.

El orensano, esta vez, ya sí tendrá oficialmente un número del 1 al 25, de la primera plantilla. “Este año ya no jugaré con el 30. Cambio de dorsal. Ya lo anunciará el club en su momento”, advirtió entre sonrisas.

Y terminó con el mensaje de cara al entorno del equipo que, tradicionalmente, emite una presión hacia los guardametas que da fama a la afición del Real Zaragoza desde tiempo pretérito. “La de portero, de por sí, es una posición complicada. En Zaragoza, además, La Romareda ejerce mucha presión. Aunque sea un tópico que se diga tanto, la verdad es que La Romareda es así. Es mucha responsabilidad la que un portero tiene encima y, a veces, el miedo a fallar te puede pasar factura. Yo lo intento llevar de la mejor manera posible y espero seguir evolucionando este año”, concluyó Ratón en Boltaña.