Edu Bedia: "Si ganamos en Oviedo, tendremos la permanencia prácticamente hecha"

El Oviedo se cruza esta semana en el camino del Real Zaragoza y eso instala en primera línea la figura de Edu Bedia, hasta mediados del pasado mes de enero futbolista del conjunto asturiano. Conoce pues las claves internas, las debilidades y las fortalezas del próximo rival. Una cita en la que el equipo aragonés precisa puntos con los que ir apuntalando la salvación. "No podemos pensar en cálculos. Solo en sacar los tres puntos de Oviedo. Si ganamos tendríamos prácticamente hecha la permanencia ", apuntó este martes el futbolista cántabro.

Edu Bedia desmenuzó los peligros del Oviedo: "Son fuertes a balón parado y con los centros laterales. También explotan las transiciones ofensivas, buscan llegar rápido a la portería, con cuatro toques. Es un conjunto rocoso". Los asturianos se ha deslizado hasta la octava plaza en el último mes, perdiendo pie con las posiciones de promoción. "Han estado todo el año arriba, ahora están fuera, y la gente está un poco nerviosa. Nosotros tenemos que ir a tener la pelota y a hacer lo que tenemos que hacer", explicó el mediocentro. "En casa, este año, habían ganado todo hasta hace unos partidos. El Oviedo es muy peligroso. Igual no genera muchas ocasiones de gol, pero necesita muy poco para marcar", apostilló Edu Bedia.