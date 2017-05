¿Qué calendario tienen los rivales más rezagados del Real Zaragoza?

Pero, ¿qué camino tienen que atravesar los que transitan por detrás de los zaragocistas en este esprint final de 4 duelos definitivos? ¿Es posible esperar que cuatro de ellos se atasquen lo suficiente de inmediato y faciliten así la salvación de los que, como el Zaragoza, tienen cierta ventaja hoy en día?

El análisis primero que el momento invita a hacer es el del trayecto de los que, ahora mismo, son los cuatro últimos, los que descenderían. Es decir, los peores colocados en el último acelerón: el colista, Mirandés, que tiene 36 puntos (11 menos que los zaragocistas), el Mallorca (con 39, penúltimo con 8 menos que los de Láinez), el Elche (antepenúltimo, con 42 puntos, 5 menos que los blanquillos) y el Nástic de Tarragona (cuarto por la cola, marcando el descenso con 43 puntos, 4 menos que el Real Zaragoza. Hay que unir un quinto equipo a este paquete de apurados en grado máximo, el Alcorcón, que tiene exactamente el mismo posicionamiento numérico que el Nástic, aunque pise fuera del descenso circunstancialmente por el 'golaverage' particular con los catalanes.

El Mirandés, como salta a la vista, necesita prácticamente un pleno, ganarlo todo, y que el Zaragoza lo perdiera a su vez todo, para dar caza a los aragoneses. De entrada, no parece probable que los burgaleses puedan preocupar demasiado. No obstante, los del exzaragocista y zaragozano Pablo Alfaro aún pueden soñar con su milagro particular: reciben en su campo de Anduva al Valladolid y el Mallorca (duelo directo) y, en zigzag, viajarán a Almería (otro choque por todo lo bajo) y cerrarán el curso en Soria frente al Numancia. Si ganaran los 12 puntos, los mirandeses alcanzarían los 48 puntos... con uno más que sume el Real Zaragoza, anula esta emprobable caza rojinegra, que siempre quedaría por detrás.

El siguiente en el escalafón de desesperados es el Mallorca, penúltimo. Los baleares miran la posición del Real Zaragoza a 8 puntos de distancia (que son 9 por el 'golaverage' favorable a los aragoneses). También necesitan prácticamente un éxito absoluto en los 4 últimos duelos ligueros, acompañado de un desastre zaragocista, para dar caza a los de Láinez. Pero todavía les pueden salir las cuentas para salvarse respecto de otros. Porque, los dos partidos que jugarán en su estadio de Son Moix son dos finalísimas por la cola de la tabla: el próximo, reciben al Almería; y, dos semanas más tarde, al Mirandés. Sus dos salidas son a Soria, donde jugarán en 15 días ante el Numancia, y concluyen la liga en el complicado feudo del Getafe. Probablemente, el Real Zaragoza pueda estar a salvo de que el Mallorca sea una amenaza con la suma de un simple punto más.

Así pues, todo apunta a que Mirandés y Mallorca tienen muy complicado rebasar al Real Zaragoza... pero a los aragoneses les seguirían faltando dos equipos más que meter en el montacargas que baja a Segunda B dentro de 28 días. Y, a partir de ahí, los peligros crecen sobremanera porque las distancias actuales son cortas con todos, realmente insuficientes como para vivir tranquilos.

El Elche es el 20º y antepenúltimo, el que peor dinámica lleva en los últimos tres meses y, lo que a priori es peor para los ilicitanos y mejor para los cálculos del Real Zaragoza, se trata del equipo con el calendario más exigente de los de abajo. Los franjiverdes viajan a dos campos donde sus rivales se juegan la promoción de ascenso: el próximo día, a Getafe; y dos semanas más tarde, a Cádiz. Y sus dos últimos partidos como locales serán ante el correoso Reus y, en el día del juicio final, ante otro de la zona alta, el Oviedo. Eso sí, el Elche parte con más vida que el Mirandés y el Mallorca porque tiene 42 puntos. No necesita un pleno y puede hacer suficiente combinatoria con menos réditos en los 12 que restan por disputarse. Respecto del Zaragoza, para limarle los 5 puntos que ahora tienen los aragoneses de ventaja (realmente 6, porque el 'golaverage' también favorece a los de Láinez), los alicantinos deben ganar al menos dos de sus cuatro partidos y puntuar en otro, siempre y cuando se diera el peor de los escenarios de los zaragocistas: su desmoronamiento total en este último mes.

Los verdaderos quebraderos de cabeza para el Real Zaragoza asoman, especialmente, en las carambolas posibles para ocupar la 4ª plaza de descenso, la 19ª. Ahí está el Nástic ahora, igualado con el Alcorcón. Los dos con 43 puntos, solo 4 menos que los zaragocistas. Los de Tarragona tienen este plan de juego: viajan a Vallecas ya mismo y, en 15 días, lo harán a Tenerife; en su campo recibirán al Girona (probablemente para que los gerundenses certifiquen ese día su ascenso histórico a Primera) y concluyen la liga en un duelo que tiene podría tener tintes de dramático, con la visita a su Nou Estadi del UCAM Murcia. ¿Pueden restarle 4 puntos al Real Zaragoza con este libro de ruta, teniendo en cuenta que, en este caso, los granas sí que le tienen ganado el 'golaverage' a los aragoneses? No es sencillo, pero sí posible.

Por su parte, el renacido Alcorcón, también con 4 puntos de desventaja a fecha de hoy con el Real Zaragoza, se desplaza a Gerona este fin de semana y lo hará a Murcia 15 días después. En su campo de Santo Domingo, recibirán al Tenerife y, el último día, al Lugo. La valoración de las posibilidades de que los alcorconenses puedan dar caza aún a los de Láinez son idénticas a las del Nástic: no lo tendrán sencillo, pero no es nada descabellado. Eso sí, los del sur de Madrid han de limar un punto más, en realidad 5, ya que el diferencial goleador particular lo tiene a favor con ellos el Real Zaragoza.

Esto dice el microscopio del descenso y la permanencia según los datos que le interesan analizar al Real Zaragoza con los cinco últimos de la tabla a 14 de mayo, cuando solo restan cuatro jornadas, 12 puntos por pelear.