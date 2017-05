¿Cuáles son los partidos de los cuatro inmediatos seguidores del Zaragoza?

Se trata de un cuarteto que supone, en este momento preciso, el primer peligro para el cuadro zaragocista para perder puestos y colchón en la clasificación a corto plazo porque todos ellos lo tienen a tiro de un solo partido, a menos de 3 puntos. Los cuatro enemigos más cercanos son el Almería (15º clasificado), Córdoba (14º), UCAM Murcia (13º), los tres con 45 puntos, solo 2 menos que los blanquillos, y el Rayo Vallecano (12º), que tiene 46, solo uno por debajo de los 47 que portan en sus credenciales los de César Láinez.

Son diferencias que han quedado reducidas a una mínima expresión, que no son garantía de ningún tipo de calma o ventaja real a un mes vista para que el torneo concluya. Mejor que el Zaragoza sea el que tiene esa leve holgura a su favor... pero no permite relajación alguna y, al contrario, obliga a seguir sumando para no verse en cualquier instante en una posición incómoda y arriesgada a más no poder.

El Almería jugará en Son Moix, a domicilio, ante el Mallorca el próximo fin de semana, un partido de altísimo voltaje y consecuencias clarificadores. El otro partido que tiene fuera de casa el cuadro andaluz será en Getafe. En su campo de los Juegos Mediterráneos, recibirán en dos semanas al Mirandés y, el último día, al Reus. No es una quimera que el Almería piense en sobrepasar los 47 puntos que hoy tiene el Real Zaragoza.

Por su parte, el Córdoba viaja ya mismo a Cádiz y su otro desplazamiento será en 20 días a Vallecas. Mientras tanto, a los califales les quedan dos partidos en su estadio de El Arcángel: un ante el Oviedo y el del último día contra el Girona, seguramente ya ascendido a Primera. A través de este camino podrá meter más o menos presión al Real Zaragoza.

El tercero de los que parten con 45 puntos es el UCAM Murcia, que recibirá este próximo fin de semana al Huesca en La Condomina, por donde pasará también el Alcorcón en un enfrentamiento que augura tensión y trascendencia enormes. Fuera de casa, los universitarios deberán viajar al estadio del Levante (ya ascendido y campeón ese día) y finalizarán su andadura en Tarragona, ante el Nástic, otro cruce que advierte de consecuencias de hondo calado según se ve la clasificación. De sus enfrentamientos directos, ya sean en un sentido u otro, el Real Zaragoza puede sacar provecho indirecto.

Por último, el Rayo Vallecano, aborda el esprint final con 46 puntos, uno más que este trío y uno menos que el Real Zaragoza. Los madrileños presentan una característica de alto rango respecto de los intereses zaragocistas: es el único rival directo en la zona baja con el que los de Láinez aún han de jugar. Será dentro de 15 días en La Romareda. Y huele a día decisivo, especialmente si el Zaragoza sale ganador del duelo. Los madrileños jugarán dentro de 7 días en Vallecas contra el Nástic de Tarragona (otro envite de tremenda relevancia) y su otro choque como locales será contra el Córdoba (igualmente, de secuelas clave para la resolución de la parte baja de la tabla). Fuera de casa, el Rayo, además de visitar Zaragoza, terminará el torneo en el Pizjuán, ante el ya salvado filial del Sevilla.

Parece, visto este plan de ruta, que los duelos directos del UCAM y el Rayo Vallecano, de imprevisible pronóstico, van a definir muchos detalles finales del asunto del descenso y la salvación. En cualquier caso, el Real Zaragoza ha de tener previsto que estos cuatro perseguidores, probablemente, van a rebasar la cota actual de 47 puntos que ostenta el equipo zaragozano en su balance momentáneo. Un hecho que ayuda a calcular para concluir que los de Láinez deben seguir sumando para no ver grietas peligrosísimas en su suelo.