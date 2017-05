La alineación, pendiente de Isaac

Recuperado Edu Bedia tras su sanción, César Láinez no plantea experimentos en el duelo ante el Cádiz de la noche de este viernes en La Romareda (21.00). "Los mejores números los hemos hecho con una determinada alineación" señaló el entrenador del Real Zaragoza aludiendo de manera cristalina al once inicial con el que, curiosamente, firmó sus tres victorias en los seis partidos que ha dirigido al primer equipo desde que llegó a finales de marzo a relevar al despedido Raúl Agné: ante el Elche, Mallorca y Mirandés . Asi que, en principio, todo pasa por un equipo titular basado en Ratón; Isaac, Marcelo Silva, José Enrique, Cabrera; Zapater; Lanzarote, Edu Bedia, Javi Ros, Pombo; y Ángel.

Pero el lateral derecho, Isaac Carcelén, no está redondo físicamente, no lleva una buena semana tras las secuelas del último partido en Reus. Así lo reconocía Láinez, que no pudo contar ni con el carrilero andaluz no con el ahora central José Enrique en el ensayo del miércoles. El primero, es duda ante los gaditanos. "Tanto Isaac como José Enrique, desde el domingo, hemos tratado de que lleguen bien al partido contra el Cádiz. Que lleguen lo mejor posible a la última sesión de trabajo de la mañana del viernes, la que hacemos antes de concentrarnos", reconoció el técnico a la vez que aseguraba que en el entrenamiento del jueves sí que habían retornado al grupo.

Y es que lo de Isaac queda pendiente, abierto hasta última hora. "Creo que dar pistas hoy (por el jueves), teniendo pendiente la sesión de mañana (el viernes) y viendo a Isaac cómo ha estado... es demasiado prematuro. No puedo decir nada porque aún no sabemos lo que tenemos al respecto. De hecho, vamos con 19 citados porque hay que esperar a ver cómo está mañana", redundó Láinez sobre la duda de Isaac. En el caso de que el de Puerto de Santa María no se recuperase a tiempo o generase dudas de índole física, su sustituto será el suizo-venezolano Feltscher, que no participa desde el día de Almería, hace ya más de un mes.