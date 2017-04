Culio vuelve a La Romareda

Y es que Culio, que apenas disputó 12 partidos con la camiseta del león, ha vivido un puñado de episodios controvertidos con el Real Zaragoza. El primero se remonta a su época en Las Palmas, cuando los canarios y los aragoneses disputaron el ‘play off’ por el ascenso a Primera División en 2015. En el fragor de la celebración, el argentino, propenso a protagonizar este tipo de episodios, habló más de lo que debía en aquel momento. Se sobrepasó. "Soy muy polémico. Se lo dedicó a Popovic, con todo el corazón. Lo tenía muy armado, con Zaragoza festejándolo, pero los que lo festejamos hoy somos los canarios", dijo, micrófono en mano, ante la entregada afición amarilla. Y se arrancó a cantar: "Parad, parad, parad para hacer una foto, que van para Zaragoza con el c... roto", agregó.

Con la derrota en la final del ‘play off’ muy reciente, la afición zaragocista encajó mal, por motivos obvios, aquellas ofensivas declaraciones. El palo que supuso quedarse a escasos siete minutos de ascender a Primera ya era suficiente entonces para la dolorida parroquia aragonesa.

De forma totalmente incomprensible para muchos, Juan Emmanuel Culio firmaba por el Zaragoza apenas siete meses después de aquellas palabras. En plena revolución invernal, Narciso Juliá consideró que el argentino era una pieza válida para el segundo tramo del campeonato, con Popovic ya despedido y Lluis Carreras como nuevo inquilino del banquillo. La mañana de su presentación, de la mano de Alberto Guitián, fue cuanto menos extraña. Muy extraña.

El argentino, abucheado e insultado en su salida al césped de La Romareda, se plantó cara a cara con la afición reunida en la grada y pidió que le dejaran hablar. "Todos en la vida cometemos errores. Yo les aseguro que, a partir de ahora, ustedes van a ver aquí en el campo qué tipo de persona soy. Voy a dar todo por esta camiseta, por este escudo que es lo más importante", aseguró. Culio, que agarró el escudo zaragocista de la camiseta por aclamación popular, terminó entonces aplaudido por los aficionados que se congregaron en su presentación.

Su rendimiento sobre el césped fue bien diferente a lo que prometió aquella mañana. Apenas participó en 12 encuentros, nueve como titular, en los que acumuló 794 minutos, siete tarjetas amarillas y una roja. Su salida este verano solo era cuestión de tiempo y a principios de julio se concretó su desvinculación y, posteriormente, su firma por el Mallorca, donde volvería a coincidir con Fernando Vázquez, que lo conocía del Deportivo de La Coruña.

Justo hace una vuelta, en la previa de la visita zaragocista a Mallorca, Culio volvió a dejar otras palabras de negativo recuerdo para la afición blanquilla. "Fue un error ir a Zaragoza porque mi familia no estuvo cómoda allí", aseguró en una entrevista al diario ‘Marca’. "Me equivoqué en la decisión de ir a Zaragoza, porque mi familia no estuvo a gusto. Cometí un error pensando en lo deportivo sin pensar en lo demás. Fernando Vázquez (su entrenador entonces en el Mallorca) me llamó, pero ya me había comprometido con el Zaragoza y no podía romper la palabra. En lo deportivo estuve bien y también con la afición, pero si no es feliz mi familia, como sucede ahora, me afecta", agregó.

El enganchón con Edu García y el gesto posterior del escudo

Horas después de aquellas declaraciones, Culio tuvo varios enganchones durante el partido con Edu García, zaragozano y zaragocista, conocedor de lo que la figura del argentino supone para la afición aragonesa. Por eso, al ser sustituido, el canterano mostró, bien claro y directo, el escudo del Real Zaragoza a Culio. "Tuvimos un par de rifirrafes durante el partido. Cosas normales porque en el fútbol siempre hay golpes. Él estuvo buscándome durante todo el partido y, al final, mi respuesta hacia él fue clara y simple. La que visteis", explicó días después Edu García sobre su gesto, aplaudido por todo el zaragocismo. Por si fuera poco, Culio marcó aquella tarde de noviembre al Zaragoza y lo celebró señalándose el pecho como diciendo "aquí estoy yo".

Haciendo honor a su conocida fama de jugador polémico, este mismo domingo, en el entrenamiento de recuperación después del empate del Mallorca ante el Nástic, Sergi Barjuan (el nuevo técnico del conjunto bermellón) tuvo que separar a Culio y a Joan Oriol (hermano del exzaragocista Edu Oriol) tras una pelea durante un ejercicio.

Con todos estos precedentes, Culio, que cumplió sanción la semana pasada (lleva diez amarillas y una roja), regresará este domingo a una Romareda que le espera con ganas y que, por ejemplo, ya silbó hace diez días a Alberto Guitián cuando regresó con el Valladolid. Curiosamente, el futbolista que acompañó a Culio en su presentación y que, eso sí, ni de lejos ha vivido episodios tan polémicos con el Zaragoza como los del argentino. ¿Cómo será el recibimiento de La Romareda a Juan Emmanuel Culio?