Casado, titularidad asegurada en Almería

"No tento ninguna duda en decirlo. Jorge (Casado) tiene toda mi confianza para jugar en ese lateral izquierdo. Estoy confiando en él. Lo dije el otro día. A pesar de que no haya venido convocado en los dos últimos partidos. Pero, al final, se trata de un puesto muy específico. Lo he visto en el Betis, y me gustó cuando jugaba en el Betis. Creo que tiene que dar ese nivel", argumentó Láinez para sustentar su decisión de devolver al once inicial a un futbolista que lleva defenestrado prácticamente tres meses.

De hecho, Casado jugó sus últimos minutos el 4 de febrero en Huesca, minutos simbólicos, el tercer cambio, durante los últimos 3 del choque de El Alcoraz, ya en tiempo de aumento. Una breve y última aparición que, pese a su escasa longitud en el reloj, le dio a Casado para recibir críticas por su pasividad en la acción de rechace en la que llegó el segundo gol local (el 2-3 definitivo) que abolló anecdóticamente el triunfo zaragocista en el duelo de rivalidad aragonesa. La última titularidad del lateral zurdo, ex de la Ponferradina, data del 21 de enero en Murcia, en la derrota por 1-0 ante el UCAM.

Casado ha jugado en 16 partidos en lo que va de temporada (justo el 50 por ciento). De titular indiscutible al inicio del curso, sus malas actuaciones, que costaron goles y puntos de manera muy señalada, acabaron desplazándolo al banquillo en cuanto José Enrique se puso mínimamente en forma. Sus últimas apariciones coincidieron con bajas por lesión de los jugadores prevalentes en los planes de Raúl Agné, el anterior técnico (segundo de tres en lo que va de campaña). Ahora, César Láinez, en su labor de agrandar la plantilla y de intentar ejecutar un trabajo grupal en la difícil tarea de reconducir la solvencia del Real Zaragoza en la recta final del torneo, ha considerado oportuno dar la enésima oportunidad de redención a Jorge Casado. Sin duda, uno de los focos de atención del partido del domingo en Almería por todos estos motivos.