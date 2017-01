Jorge Casado: "Creo que me merezco una oportunidad"

"Las oportunidades pueden llegar por todo tipo de circunstancias. Ahora quizá me pueda llegar a mí por la lesión de José Enrique, eso ya depende del míster, y lo que debo hacer es intentar volver a ser el jugador que en los primeros partidos gustó a la gente.y podría ser el sábado", ha asegurado el madrileño esta mañana.El futbolista, consciente de que no ha ofrecido un buen rendimiento en sus últimas actuaciones, ha querido hacer autocrítica.También es difícil la adaptación a un equipo nuevo y sé que puedo dar mucho más de mí. Pienso que todavía está por verse mi mejor versión", ha explicado.Tras la derrota del pasado domingo contra el Girona, que deja el ascenso directo a nueve puntos de distancia, Casado ha relatado que "es verdad que es un palo.pensando ya en el partido contra el Tenerife. ¿Por qué no conseguir la segunda victoria consecutiva fuera de casa?".Además, a pesar de la diferencia con la cabeza de la liga, el ex de la Ponferradina no cree que el cuadro de Raúl Agné haya dicho adiós al segundo puesto. "Esto es muy largo.Ahora mismo, por puntos, la gente podría decir que nos despidamos, pero yo creo que no es así. Todavía queda mucho trabajo por delante", ha reconocido.Con 29 goles encajados, el Real Zaragoza es junto al Elche el segundo conjunto más goleado de la categoría, solo por detrás del Mirandés (32). "Es un trabajo colectivo. No podemos señalar solo a la portería o a la defensa.El míster nos pide ser un equipo sólido y pienso que en Vallecas y contra el Oviedo, a pesar de encajar el gol de falta, fuimos sólidos en defensa. Debemos seguir en esa línea", ha indicado el jugador.Por último, a falta de un partido para cerrar la primera vuelta de la competición, Jorge Casado ha querido hacer balance de la primera fase del curso. "Tengo una sensación agridulce. Creo que tuvimos un buen comienzo de liga, pero luego se acumularon varios resultados seguidos que fueron malos.Todavía queda por ver también la mejor versión del Real Zaragoza", ha sentenciado.