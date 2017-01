José Enrique sufre una rotura en el sóleo de la pierna derecha

El sóleo de José Enrique, lateral izquierdo del Real Zaragoza, ha dicho basta. El defensa valenciano ha sido sometido en la mañana de este martes a una resonancia magnética en el Hospital Quironsalud Zaragoza en la que se ha puesto de manifiesto que sufre una rotura en el sóleo de su pierna derecha.



El parte médico del club no refleja el periodo exacto de baja por la lesión, pero lo habitual en este tipo de roturas es. Además, la morfología muscular del valenciano no favorece a acelerar los procesos en la recuperación de las lesiones musculares como la que sufre ahora.y las pruebas han confirmado los peores presagios. Ya en el entrenamiento del sábado, el último en la previa al partido ante el conjunto catalán, el defensa no se ejercitó junto a sus compañeros dentro de un método de trabajo individualizado enmarcado en una puesta a punto física cuidada al detalle.Con José Enrique lesionado,titular para las próximas jornadas. El calendario más inmediato del Real Zaragoza presenta al Tenerife, al UCAM Murcia, al Lugo, al Huesca y al Levante como los siguientes rivales.