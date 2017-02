Un desafío de altura

El fútbol es una descontrolada burbuja de ánimo. Más en Segunda División , y más, aún, en el Real Zaragoza , donde el envoltorio del equipo suele regirse por leyes pendulares. Las emociones oscilan tan rápido que uno no sabe si está asistiendo a una exhibición de ‘La Vida es Bella’ o a cómo el Zaragoza busca su desesperado norte en la árida llanura de la Segunda División. La esforzada victoria de Huesca, conjugada con el homérico fichaje de Georgios Samaras, han revivido el espíritu de un equipo que caía por la clasificación como una piedra por la ladera de una montaña.

De El Alcoraz, salió reforzado Agné, que cogió oxígeno, y se encuentra en uno de esos puntos cardinales en los que toda dinámica puede tomar nuevos rumbos: el Zaragoza recibe (La Romareda, 18.00/Movistar Partidazo) al dueño y señor de la categoría, un Levante líder y jerarca, con la oportunidad de volver a palparse y sentirse como candidato al vagón de cabeza, desterrando el mes de enero como una vieja pesadilla. Una victoria enfundaría al Zaragoza de nuevo el traje de candidato a la promoción, pero además alimentaría de queroseno anímico sus cisternas. Y en esta Segunda División el corazón es la parte fundamental del juego, aún más en un Zaragoza propenso a los desórdenes, las depresiones y la indigestión de las responsabilidades. De una situación así, el equipo podría salir con muy buena cara. Sin embargo, la cita, que se avecina ventosa y lluviosa, adversidades que hace una semana en Huesca resultaron un paraíso atmosférico, trae mal rival.

El Levante camina por la Segunda con pisada enérgica. Su autoridad está siendo asombrosa aunque en el tramo más reciente ya se ha manifestado como un equipo con alguna debilidad. Por esas rendijas, tratará de colarse un Zaragoza en el que no estará aún, dado su lógico déficit físico, Georgios Samaras. Agné ha decidido darle al menos una semana más de incubadora y ha descartado la populista idea de meterlo en la citación, mirar si el partido coge un color inmejorable y, en los últimos minutos, aunque fuera solo uno, sacarlo a la arena de La Romareda mientras los aficionados le arrojan cánticos. Todo esto deberá esperar.

Agné cuenta para hoy con la ausencia del sancionado Marcelo Silva. Tampoco está en el punto adecuado de su recuperación José Enrique. Estas ausencias obligan al técnico a introducir nuevas reformas en la defensa. Cabrera volverá a la posición de central junto a Jesús Valentín. Feltscher es también fijo, aunque esta vez mudará de banda: ocuparía el lateral izquierdo y Fran accedería al derecho. La otra alternativa es que Casado entre y el suizo-venezolano se mantenga en el mismo lugar que en Huesca. Más arriba, Zapater y Javi Ros configurarán el doble pivote y, a partir de ahí, las soluciones se multiplican.

El frente ofensivo del Real Zaragoza está con más y más variadas armas que nunca y Agné puede formular diferentes alternativas tácticas o posicionales. Xumetra, Ángel y Cani tienen plaza segura. Falta una. Dongou viene de pegarle un par de zarpazos al Huesca, pero arrastra molestias. La titularidad de Lanzarote aún parece remota tras un mes en la nevera de Agné. Y la otra baza es Edu García. Si entra Dongou, es posible que Cani caiga a banda. Si no es así y Cani se fija a la mediapunta, Edu García cuenta con los boletos de la titularidad.

Viejos conocidos

El Levante llega con las ropas que le permiten lucir 52 puntos en la estratosfera de la clasificación. Viene a Zaragoza con un puñado de viejos conocidos, como Roger, su hombre gol, Natxo Insa, pieza esencial para Juan Ramón López Muñiz, Abraham Minero, secundario a estas alturas de temporada, y también Juan Muñoz, que hasta hace nada se cambiaba en el vestuario de enfrente y que se marchó hace un mes de La Romareda debido a su escaso rendimiento. Juan Muñoz se largó sin marcar gol en Real Zaragoza –los tres que firmó los metió fuera– y así convendría que continuara la cosa.

El Levante recupera a Campaña y quizá también al central Chema Rodríguez, dos miembros de la guardia pretoriana de Muñiz desde su etapa en el Alcorcón. El otro es Insa. Los granotas son el equipo menos goleado de la categoría y eso explica casi todo en Segunda. También son los terceros que más marcan. Al Zaragoza le saca 21 puntos, pero esta tarde solo les separa un balón.