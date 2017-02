Feltscher debuta con el Real Zaragoza en Huesca y Dongou entra por Cani

Rolf Feltscher y Edu Bedia son las grandes novedades del Real Zaragoza en el partido de este sábado en Huesca . El venezolano se estrena como lateral diestro y el cántabro como interior zurdo, mientras que Agné ha decidido que Cani sea suplente y sea Dongou el que forme dupla atacante con Ángel . Asimismo, el técnico de Mequinenza sigue apostando por Cabrera como defensa izquierdo. Zapater retorna a su posición de medio centro. Continúa fuera del equipo Saja así como Lanzarote, que ha vuelto a la convocatoria este fin de semana.

El once inicial de Agné está compuesto por Irureta; Feltscher, Marcelo Silva, Jesús Valentín, Cabrera; Zapater, Javi Ros; Xumetra, Edu Bedia; Dongou y Ángel. Como suplentes están Saja, Fran, Casado, Edu García, Lanzarote, Cani y Raí Nascimento.

Por su parte, Juan Antonio Anquela, el entrenador del Huesca, apuesta por Sergio Herrera; Akapo, Carlos David, Jair, Íñigo López, Brezancic; Aguilera, Melero, Sastre; CAmacho y Borja Lázaro. En el banquillo azulgrana quedan Queco Piña, David López, Vadillo, Samu Sáiz, Ferreiro, Vinicius y Alex González.

Es llamativa la suplencia de Samu Sáiz en un equipo que juega con cinco defensas, tres pivotes y dos puntas. Para las sustituciones, Anquela no cuenta con ningún defensor.

Arbitra el asturiano González Fuertes. La noche es lluviosa en Huesca, como durante los tres últimos días. El césped está encharcado, motivo por el que el partido ha estado a punto de suspenderse hasta faltando únicamente 45 minutos para su inicio. En las gradas de El Alcoraz se esperan alrededor de 5.000 espectadores.