Javi Ros traslada la preocupación del vestuario tras el chasco ante el Lugo

Javi Ros, futbolista sensato y mesurado en sus análisis, ha sido el primer portavoz del vestuario zaragocista tras el chasco vivido ante el Lugo en la noche del domingo, cuando el Real Zaragoza dejó escapar una indispensable victoria ante los gallegos ya en el tiempo de aumento, en los estertores del duelo de esta 23ª jornada de liga. El centrocampista navarro ha descrito en varias pinceladas cuál es el estado de ánimo del grupo 12 horas después del 1-1 en La Romareda. "Fue un palo duro. Acabamos muy fastidados. Pero es lo que hay. Últimamente no tenemos ni una pizca de suerte. En Murcia y ante el Lugo merecimos mucho más" , expuso compungido.

El Real Zaragoza viene tocado de ala desde que se inició este mes de enero que ya se va, tras las vacaciones de Navidad, cuando cayó 0-2 ante el Girona en un día donde la victoria lo aupaba a la 3ª o 4ª posición a tiro de piedra del ras del ascenso directo, que marcaban los catalanes en aquel momento. No ha ganado ninguno de los cuatro partidos de 2017, con tres derrotas y el empate último con el Lugo. Y, como consecuencia de ello, su caída en la clasificación ha sido en barrena. Javi Ros admitió en su explicación que las dudas, la sensación de impotencia, se han instalado en la caseta fruto de esta mala racha vigente. "Hicimos lo más difícil, que es ponernos por delante. Pero, cuando parecía que los 3 puntos se quedaban aquí, no fue así. El partido estaba ganado hasta los últimos segundos. Pero con lo que estamos haciendo no nos da para ganar los partidos", subrayó el tudelano.

¿Cuál es el plan a partir de ahora, una vez reconocida la negativa dinámica que está abollando el ánimo del equipo? Javi Ros ha dicho esto: "Hay que mirar lo que hicimos mal. Las derrotas, anímicamente duelen. Y hay que pensar ya en Huesca y ver hasta dónde podemos llegar".