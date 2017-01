El Real Zaragoza deja escapar la victoria en el minuto 91

El Real Zaragoza no sale del lío. Estuvo a punto, porque a falta de 120 segundos para que el árbitro pitara el final del partido, ganaba 1-0 al Lugo. Pero el Lugo logró empatar ya en tiempo añadido, con un gol evitable, y echó por tierra un triunfo que iba a dar mucho aire a Agné, al equipo y a todo el zaragocismo en el momento de mayor apuro de los últimos 70 años en términos deportivos. Fue penoso ver cómo se desperdiciaba esa vital ventaja por no saber manejar, una vez más, los últimos instantes de un partido clave. El Zaragoza no escapa de la zona baja de la tabla y, por lo tanto, el horizonte se presenta lleno de minas en lo sucesivo por culpa de ese tanto postrero de Fede Vico que amargó la noche a todo el entorno blanquillo.