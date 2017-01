Agné no se moja antes de hora y cita a 22 jugadores para 'la final' ante el Lugo

Redoble que pone música de fondo a la. Que mete al público zaragocista enpor saber qué equipo va a ver frente al complicado rival gallego, el de turno en esta segunda jornada de la segunda vuelta. Agné no ha querido complicarse la vida más de lo que los resultados y el juego de sus muchachos ya se la han complicado en este negro mes de enero: todos los que están medianamente útiles, a la pizarra de la convocatoria. Ya un duelo que viene rusiente por la propia dinámica del equipo y por lo que se adivina que puede pasar en caso de que se repita otro tropezón encadenado, que sería el cuarto en 21 días.Por eso, es curioso apreciar, de los que uno se quedará seguro en la grada por decisión técnica. Y también observar cómode convocados. Al que, después de su tratamiento particularizado de índole física que lo dejó en tierra en el último viaje a Murcia.. Es decir, Agné deja que Raí Nascimento -viajero sin jugar en Tenerife y Murcia- siga acumulando minutos con el filial, el RZD Aragón de Tercera División, que juega en casa ante el Sabiñánigo. Se supone que, pese a que el brasileño no se entrena nunca con Laínez, tendrá puesto de titular en el B por cuestión logística de club (así fue hace tres jornadas en Belchite, donde Raí debutó con gol). Tampoco ha entrado el lateral zurdo Lasure, que trabajó durante la semana con los mayores en previsión de que la lesión de Casado hiciera barajar a Agné su participación con el primer equipo. Esto, derivado de que José Enrique, el dueño de esa posición en el flanco izquierdo de la defensa, es el único que está lesionado sin opciones de retornar aún al grupo.en la noche del domingo. Uno será un portero. Los otros tres, desvelarán el estado físico de los laterales, foco de lesiones en los últimos días, y así, darán forma a la cara vista de la defensa ante el Lugo. De momento, en el método adoptado por Agné para acometer las horas previas a la 'final' ante los lucenses (al menos, si no lo es para el equipo, sí es 'su final' para el técnico de Mequinenza), el entrenador se muestra conservador y prudente. Sobre el césped, se da por hecho que la postura será bien distinta.