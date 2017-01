Horas de reflexión, con Agné expuesto al juicio de La Romareda

Segundo día sin entrenamientos en el Real Zaragoza tras el duro y largo regreso por carretera desde Murcia, lugar de la tercera derrota consecutiva en 2017 que ha dejado al cuadro zaragocista envuelto en las más negativas dudas y al técnico, Raúl Agné, en entredicho dentro del club. El equipo se le ha caído estrepitosamente en los últimos 15 días, el de Mequinenza no ha adoptado las decisiones más adecuadas para reconducir el rendimiento de un grupo que se está precipitando en barrena a la zona más baja de la clasificación, fruto de la igualdad que impera en la Segunda División en todos los tramos de la tabla.



Y, dentro de estas coordenadas objetivas, el área deportiva y los dirigentes de la SAD acumulan horas de análisis y estudio sobre, justo cuando la liga arranca su segunda mitad y aún quedan 8 días para poder remodelar la plantilla en el mercado invernal de fichajes., pues este tipo de cuestiones están totalmente controladas por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), como a nadie escapa.Y, también como pasó hace tres meses, no hay unanimidad, no es una desembocadura a la que se pueda llegar de manera sencilla. El propio Laínez también tiene algo que decir al respecto y no es un plato de buen gusto para nadie en tiempos tan inestables en lo deportivo.El domingo por la tarde, miembros del área deportiva estuvieron en Cariñena, viendo el partido del RZD Aragón en Tercera División. Y hablaron con Laínez. También Agné, por otra vía, ha manifestado su parecer sobre el rabioso y eléctrico presente.Debe fichar refuerzos, y a contrarreloj. También consumar salidas de futbolistas prescindibles que, además, deben facilitar espacio y dinero para que entren los nuevos. Y, simultánea e indeseadamente, también ha de valorar qué hacer con el banquillo, con la figura del entrenador.Tres derrotas consecutivas, de las hechuras de las que ha sufrido el Real Zaragoza ante el Girona (por inferioridad manifiesta), Tenerife (incapacidad de iniciativa) y UCAM Murcia (alarmante insolvencia ante un rival menor), generan unasobre cualquier protagonista de esos episodios, algo que. Además, en el caso del técnico, son tres traspiés que, sumados a sus anteriores números desde su llegada al timón del equipo, concluyen en un balance muy negativo de sus réditos:. Por eso, todo apunta a unos, a unaque concluya con ese Real Zaragoza-Lugo en La Romareda, el próximo domingo, día de San Valero, a las 20.00, en el que el fútbol hable solo. Esta es la fotografía del Real Zaragoza 23 de enero de 2017.