Canario, Eugenio Vitaller, Juan Señor, Ander Garitano, Xavi Aguado, Santiago Aragón, Loreto simbolizan las etapas más gloriosas del Real Zaragoza. Un Real Zaragoza que ha escrito su historia en Primera División, una categoría que esperan que se recupere cuanto antes. La sede del Banco Santander acoge durante esta semana la Copa que patrocina y que entregará La Liga al triunfador del torneo en la temporada 2017/2018. La entidad ha reunido este lunes a los exjugadores, rindiéndoles un sencillo homenaje. Alrededor de la Copa, estas leyendas, han realizado un diagnóstico del Real Zaragoza actual, que camina por su quinta temporada en Segunda. "Confiamos en que cambie la dinámica", coinciden en valorar. Una campaña decepcionante, con su nombre inscrito en la clasificación a tres puntos del descenso y con el debe de saber sumar en La Romareda, donde solo ha ganado cuatro partidos en este año natural.

"Me duele que el Zaragoza, una ciudad y el equipo, con su historia, estén en Segunda. Pero soy una persona que no pierde la esperanza", señala Darcy Silveira ‘Canario’, integrante de los Cinco Magníficos del Real Zaragoza durante la década de los 60. El mítico jugador sigue con "intensidad" el devenir del conjunto que gestiona Natxo González, y tiene claro cuál es uno de los hándicaps que sufre: "No marcamos goles. Y el fútbol son amores y goles".

Eugenio Vitaller, que ocupó la portería del conjunto blanquillo durante ocho temporadas en los años 80, reconoce su "tristeza". El exguardameta apela a la "confianza del grupo", para intentar revertir la dinámica. "Empezamos con un proyecto ilusionante que hay que seguir peleándolo. Hasta hace poco hemos estado con el viento a favor, pero si se pone en contra me da miedo. La plantilla es joven, tiene que creerse que es buena y que es posible mirar hacia arriba", resume