James vuelve a reivindicarse y el Madrid pone un pie en cuartos

El colombiano James Rodríguez volvió a reivindicar su figura con un doblete y una actuación completa y lideró al Real Madrid que goleó por 3-0 a un Sevilla que equivocó sus cartas y pone un pie en los cuartos de final de la Copa del Rey. De paso se extiende el récord de Zinedine Zidane a 38 partidos sin conocer la derrota, con lo que el sábado ante el Granada puede igualar al Barcelona de Luis Enrique Martínez.



James y otro nutrido grupo de jugadores demostraron que el técnico francés puede contar con ellos y que ofrecen garantías plenas,. El estreno de 2017 en el Santiago Bernabéu no pudo ser más prometedor para el Real Madrid y decepcionante para el cuadro andaluz, que queda abocado a la heroica si quiere seguir en el torneo del k.o.El francés, en el que el colombiano James Rodríguez encontró y aprovechó su nueva oportunidad. Jorge Sampaoli también innovó al dejar en el banquillo al delantero argentino Luciano Vietto y dio entrada a su compatriota Joaquín Correa.y poblarla de jugadores móviles y con proyección como el galo Samir Nasri, el brasileño Paulo Henrique Ganso, Víctor Machín 'Vitolo' y el propio Correa.Pero sucedió todo lo contrario.concedió el mando autoritario a los hombres de Zinedine Zidane, que a los dos minutos ya tuvieron una gran ocasión por medio de Álvaro Morata., tanto como decepcionante el del Sevilla, demasiado permeable atrás ante la fluidez de la escuadra de Zidane, que, quien enganchó un tremendo disparo tras un robo de balón del brasileño Casemiro a N'Zonzi. Con el Sevilla como alma en pena, sin defender ni atacar, desaparecidos Samir Nasri y Ganso, la apisonadora madridista fue imparable y rozó la goleada.Una media chilena del croata Luka Modric y un remate sin parar del brasileño Marcelo fueron la antesala del. Culminaba una media hora pletórica del Real Madrid.Nadie se acordaba de la larga lista de ausentes ilustres: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benzema, Lucas Vázquez, Pepe, Sergio Ramos, Mateo Kovacic y Keylor Navas. Incluso poco después Morata tuvo el tercero.y fue clave cuando el Sevilla comenzó a despertar y a mostrar que quería regresar al partido. El meta catalán se encargó de impedir el despertar andaluz al abortar dos claras llegadas de Correa y de Vitolo., quizá enrabietados también con algunas decisiones arbitrales, mientras que el Real Madrid había bajado el pistón, al perder fuerza en la presión y precisión en el juego.No obstante, tuvo tiempo antes del intermedio para poner el 3-0 y prácticamente la puntilla a la eliminatoria, con un. A Sampaoli no le quedaba otra que mover ficha. Ganso, desaparecido en combate, dejó su sitio a Pablo Sarabia, un jugador formado en la cantera blanca. El crédito del brasileño volvió a sufrir otra tremenda erosión.. El que estaba obligado a dar más era el Sevilla, que tampoco cambió mucho el ritmo en la reanudación, con lo que apenas le dio para llegar ante Kiko Casilla.Con menos balón y fluidez. El Sevilla quiso pero pudo poco en ataque ante otra buena actuación del dúo de centrales Nacho-Varane y el esfuerzo defensivo de Casemiro. Marcelo y James se ganaron los favores de la grada en acciones aisladas.y un Madrid que se daba por satisfecho con el resultado. James tuvo la ocasión de recibir la ovación del público cuando fue reemplazado por el brasileño Danilo como recompensa a su labor., mantener el esférico y no complicar el resultado para encarar la vuelta del próximo jueves en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Ficha técnica:

Casilla; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; James (Danilo, m.79), Morata (Mariano, m.83) y Asensio (Isco, m.66).Sergio Rico, Mariano Ferreira, Rami, Mercado, Escudero, N'Zonzi, Iborra (Kranevitter, m.59); Nasri, Ganso (Sarabia, m.46), Vitolo y Correa (Ben Yedder, m.82).1-0, M.11: James Rodríguez. 2-0, M.29: Varane. 3-0, M.44: James Rodríguez, de penalti.Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Amonestó a Iborra (m.24), Ganso (m.26), Carvajal (m.42), Marcelo (m.42), Mercado (m.43) y Vitolo (m.83).Partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 78.969 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Gregorio Paunero, exvicepresidente y exdirectivo del Real Madrid.