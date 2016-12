Vallejo y su próxima y rápida llegada al Real Madrid, la bomba de la Navidad

Jesús Vallejo, zaragozano y zaragocista que es la gran revelación de la Bundesliga en lo que va de temporada en las filas del Eintracht Frankfurt, se ha convertido en las últimas horas en la bomba de la Navidad en el fútbol español a través de su vínculo contractual con el Real Madrid. El joven central aragonés -19 años, cumplirá los 20 el próximo 5 de enero-, que juega cedido por los madridistas en el club alemán, ha sido señalado en el seno de la entidad merengue por Zinedine Zidane como el relevo inmediato del portugués Pepe, que ha sugerido a los responsables directivos del club madrileño su inminente marcha a la liga de China, donde tiene una oferta multimillonaria imposible de rechazar en la recta final de su carrera deportiva.



de futuro en un puesto de tan alta responsabilidad en uno de los mejores equipos del mundo.. Al técnico madridista, como a todo el mundo, no le está resultando ajeno ni sorprendente el extraordinario rendimiento de Vallejo en el Eintracht, circunstancia que ha convertido al defensor de las Delicias en uno de los focos de conversacion permanente en los últimos meses en el fútbol alemán.. Quizá, el próximo verano, cuando con 20 años, Vallejo emprenda una senda similar a la que viene caminando en los últimos 10 Sergio Ramos, que también llegó al vestuario del Bernabéu con esa temprana edad procedente del Sevilla para convertirse en un referente del fútbol español.Un curso, el anterior, en el que su condición ya fue la de cedido por el Real Madrid al club zaragocista, ya que los actuales dirigentes blanquillos llevaron a cabo una operación de traspaso en el verano de 2015, junto con el portero juvenil Darío Ramos, valorada en alrededor de 6 millones de euros y que fue crucial para que el corazón de la SAD zaragozana pudiera seguir latiendo con cierta cadencia y se pudiesen cerrar los refuerzos que, el área deportiva de entonces, consideró oportunos para optar al ascenso a Primera. La permanencia de Vallejo en Segunda División estaba cantado que no iba a tener mayor duración que la del curso pasado. Su progresión, ya bajo la tutela madridista, debía proseguir en un equipo de mucho mayor nivel, bien en España o bien en el extranjero. Y Jesús dijo adiós a su Zaragoza y a su Real Zaragoza el pasado mes de julio para emprender su aventura alemana que tan bien le ha sentado.de su posición actual en las evaluaciones de los técnicos, cuando esta temporada 2016-17 está casi en su mitad. Todo forma parte de lo mismo. De la calidad de Vallejo, de su trabajo profesional cargado de humildad y normalidad en su entorno, de su comportamiento honrado dentro de un mundo lleno de peligros a esquivar y de la tozudez de los hechos.Vallejo era bueno en benjamines, en alevines, en infantiles, en cadetes... Tuvo la oportunidad de debutar en Segunda División con el Real Zaragoza, siendo juvenil con 17 años, cuando Víctor Muñoz tuvo que armar un equipo de absoluta emergencia en Huelva porque la liga empezaba en agosto y el casi moribundo equipo blanquillo de aquel momento, el que acababa de resucitar de la morgue la actual propiedad -los patronos de la Fundación Zaragoza 2032- aún no tenía jugadores suficientes. Y ahí asomó como un descarado chaval que tenía madera de adulto, cerebro de estrella y ademanes de grandísimo futbolista. Todo confluyó para que, ya no fuera desbancado del once titular de un Real Zaragoza de urgencias.Y lo demás ha venido solo. Por propia naturaleza de las cosas. Porque, a veces, el fútbol no necesita intérpretes. Observar las noticias que fluyen desde dentro del Real Madrid en las últimas 24 horas respecto de Vallejo, que desembocan en portadas de los principales periódicos deportivos de la capital del Reino y en infinidad de flujos informativos por el resto de medios, no suponen sorpresa para la mayor parte de quienes han visto crecer a Jesús Vallejo desde su más tierna infancia, cuando antes de ir a lavistió los colores del, dos jovenes a los que el Real Madrid mandó cedidos a Alemania (el lateral estuvo un año en el Bayer Leverkusen) y al Espanyol, respectivamente, para que mostrasen su verdadero nivel de progresión y si realmente servían para el futuro del primer equipo madridista. Ambos son habituales ahora en los planes de Zidane y, asimismo, de la selección española con Lopetegui. Es posible que, dentro de pocos meses, Vallejo comparta vestuario con sus espejos.