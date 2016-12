Acento oscense en la Primera División griega

El sueño de labrarse una carrera como futbolista ha empujado al oscense Pablo Gállego Lardiés a emigrar y con solo 23 años ese tesón ha tenido su recompensa tras aceptar la oferta del AEL Larissa de la Primera División griega, donde ya militaron en su día otros aragoneses como David Mainz o Jorge Pina, "que es un gran amigo y me ha dado buenas referencias porque jugó allí en la época buena disputando la Europa League".



Este jugador de banda derecha "con desborde y llegada al área", como él se define,y pasó por las, con la que llegó a debutar en el primer equipo en Segunda B de la mano de Pablo Alfaro en la temporada 2012/2013. "Me hizo cumplir el sueño de mi vida, pero desgraciadamente duró poco y me tuve que marchar", recuerda. Se vio obligado a hacer por primera vez las maletas"donde pude seguir cogiendo experiencia en la categoría"., también de Segunda B, donde jugó 59 partidos en dos campañas. Y esta temporada, equipo asturiano de la categoría de plata al que está muy agradecido por las facilidades para rescindir el contrato. "Me voy con los deberes hechos dejando al equipo en mitad de tabla", dice.Una gran racha de, dos de ellos al Racing de Santander, y el premio al mejor jugador de Segunda B de abril ya le abrieron en verano la puerta del fútbol chipriota "pero no me convenció". Sin embargo,porque es uno de los cuatro equipos que ha ganado la liga en la historia, tiene una de las aficiones más calientes yes una oportunidad que no puedes dejar escapar", asegura.Tras pasar el reconocimiento médico,. Admite que será difícil hacerse un hueco en el once, "pero voy sin ningún complejo porque si me han venido a buscar es porque han creído en mí". A nivel colectivo, se marca como objetivo "ayudar a salvar al equipo porque ahora va penúltimo".



"El equipo de mis amores"

y no duda en afirmar que "tal y como está yendo la temporada, podemos soñar con que llegue a luchar por el ascenso"."de mis amores". Y en este sentido lamenta que "en Aragón el fútbol es mucho más difícil que en otras comunidades porque hay menos equipos en la élite".Siempre ha tenido "muy claro" que quería compatibilizar su pasión con su futuro profesional, y de hechoespecializado en inglés.