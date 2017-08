Nicolas Zungri y Adrián Pérez, ilusionados con el proyecto del Bada Huesca

Nicolás Zungri y Adrián Pérez, las dos únicas incorporaciones que ha hecho el Bada Huesca para la nueva temporada 2017/2018, se muestran muy contentos y también muy ilusionados con el proyecto del equipo altoaragonés, como han asegurado hoy en su presentación.

Adrian Pérez, que llega procedente del BM Granollers y que se desenvuelve en la posición de extremo, ha explicado porqué ha fichado por el Bada Huesca: "No me lo pensé mucho; cuando me comentaron la posibilidad de venir al equipo enseguida lo acepté porque veo muy buen bloque y espero ayudar y aportar al equipo tanto en defensa como en ataque corriendo", ha indicado.

Adrián Pérez cree que el equipo oscense pude repetir o incluso mejorar la séptima posición de la pasada temporada.