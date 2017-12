La emotiva despedida de Sergi García: "Tecnyconta y Zaragoza han sido lo mejor"

Sergi García, nuevo jugador del Valencia Basket tras pagar al Tecnyconta Zaragoza su cláusula de rescisión, ha señalado en una carta en la que se despide del club y de su afición que tanto el primero como la ciudad han sido "lo mejor" para formarse "como jugador y como persona".

"Ahora toca cerrar esta maravillosa etapa ante una oportunidad que no podía desaprovechar. Atrás dejo una cantidad de recuerdos imborrables con compañeros, entrenadores y la 'marea roja' (afición del Tecnyconta Zaragoza) que me ha hecho sentir en el Príncipe Felipe como en casa. Gracias, muchas gracias por ayudarme a conseguir mi sueño, gracias de verdad, sois parte de él", ha señalado en la despedida que publica el club aragonés en su página web. Igualmente indica en la misiva que su marcha no es un adiós, sino "quizá un hasta luego" porque nunca se sabe qué deparará el futuro.

En la carta para la afición zaragozana, el jugador balear, que llegó al equipo aragonés en edad cadete, recuerda su sueño por ser jugador de baloncesto, algo que dice que le ha costado muchos sacrificios, el primero salir de su entorno, de su familia y amigos, además de renunciar a muchas cosas y sufrir con todos los temores que eso supone para cualquier chaval para perseguir su sueño.