El Tecnyconta más vulnerable

El Tecnyconta ha completado su peor actuación de la temporada, sobre todo en el ámbito defensivo, y ha doblado la rodilla ante un adversario más intenso, más dinámico, más incisivo, más estructurado, más comprometido, más cuajado, más seguro de sus fuerzas y con una profundidad de banquillo mucho mayor. El Unicaja no ha encontrado resistencia en el pabellón Príncipe Felipe , un escenario donde los aragoneses, al abrigo de su afición, venían ofreciendo un elevado rendimiento desde el inicio de la temporada. Pero el equipo de Jota Cuspinera, permanentemente superado, se ha quedado sin respuestas ya en el acto inaugural (15-27), lo que ha condicionado el posterior desarrollo del encuentro. Se trata de la tercera derrota consecutiva del cuadro zaragozano , la segunda como local, después de haber perdido anteriormente en su desplazamiento a Fuenlabrada y, una semana más tarde, hacerlo también contra el Barcelona, en el pabellón Príncipe Felipe.

Ya en el inicio, el Tecnyconta no ha sabido encontrar fisuras en la defensa rival. Sin ritmo, sin paciencia, sin las pausas preceptivas, el cuadro aragonés no ha tenido circulación de balón ni buenas situaciones de tiro. Transcurridos tres minutos y medio, únicamente había facturado una canasta, materializada por Dragovic, y ya había acumulado hasta tres pérdidas de balón. Ha sido Dragovic, precisamente, la mejor referencia ofensiva de los zaragozanos durante el primer acto. El serbio ha liderado la reacción de los locales. Primero, ha culminado un contragolpe, tras una asistencia de Tomás Bellas, para reducir distancias en el marcador; e inmediatamente después, justo en el ecuador del cuarto inaugural, ha igualado la contienda con un certero triple (9-9).

Sin embargo, el Unicaja enseguida ha adquirido una sólida renta en el marcador. Lo ha hecho por su extraordinaria puntería en el tiro exterior, favorecida por los continuos desajustes del Tecnyconta en las labores de contención. El preparador del conjunto aragonés, Jota Cuspinera, ha detenido el choque a los 7 minutos de juego, con una desventaja de seis puntos, para intentar resolver los desequilibrios defensivos de su equipo. Sin embargo, el cuadro andaluz ha seguido golpeando desde el perímetro con un acierto devastador: hasta cinco triples consecutivos ha convertido la escuadra visitante, que, al término del primer parcial, había inclinado el choque a su favor con una facilidad sorprendente (15-27).

Por entonces, había un dato especialmente significativo: en sólo diez minutos, el Unicaja había transformado 7 de sus 10 lanzamientos triples -lo que representa una efectividad del 70%-, con Milosavljevic (2/3) y Nedovic (2/3) como principales ejecutores. Mientras, el Tecnyconta sólo había acertado en dos de sus ocho intentos desde la línea de 6,75, con la mayoría de los tiros muy mal seleccionados.

Carlos Alocén, uno de los valores más emergentes de la cantera aragonesa, ha saltado a la pista en el segundo acto, en una situación de muy difícil manejo, pero ha sabido responder con seguridad, descaro y buenas lecturas del juego en cada una de sus intervenciones. Su irrupción, al igual que frente al Barcelona, en la anterior jornada liguera, ha sido la nota más positiva del cuadro zaragozano.

Sin embargo, la aportación del base ha resultado insuficiente para modificar la tendencia del choque, sobre todo por los continuos desajustes del conjunto local. El Unicaja, en este sentido, se ha seguido manejando con una comodidad imprevista en los dos lados de la pista, y ha mantenido una holgada ventaja su apenas oposición. Carlos Suárez ha cerrado en el segundo cuarto, con un triple sobre la bocina, para establecer la máxima distancia del partido y hurgar aún más en la herida de los aragoneses. Al descanso, los andaluces seguían gobernando el marcador (35-51) con una autoridad manifiesta, y caminaban con paso firme hacia la victoria. El Unicaja era superior en todos los órdenes del juego, aunque sobre todo en el lanzamientos exterior: 10 triples anotados en sus 15 intentos, lo que representa con un acierto del 67%, cuando los malagueños venían promediando un 36% a lo largo del presente curso. Un diáfano indicador de la escasa presión ejercida por los zaragozanos, que habían encajado 51 puntos en 20 minutos de partido, 35 de ellos en un segundo cuarto desalentador.

El Tecnyconta no ha mejorado en la reanudación. Sin dinamismo en ataque, con un juego lento, plano y previsible, el equipo aragonés no sabido hallar situaciones ventajosas de tiro. Únicamente Neal, la mayoría de las veces en acciones individuales, ha encontrado algunas grietas en la defensa de los andaluces. El americano, con un talento descomunal, sigue siendo la referencia ofensiva más fiable de los zaragozanos, más aún cuando Blums ha prolongado una semana más su inusual desatino. El letón ha protagonizado un bajón sorprendente en sus últimas actuaciones, lo que minimiza drásticamente la amenaza de los locales desde el perímetro. Menos mal que Neal, siempre punzante, necesita muy poco para fabricarse sus propias canastas. El americano ha intentado sostener al Tecnyconta en el tercer acto, si bien el duelo ya estaba finiquitado a la media hora de juego (52-70). No sólo por la amplitud del marcador, sino por las señales emitidas por el conjunto zaragozano, muy negativas desde el inicio del choque.

En el cuarto definitivo, el Unicaja no ha bajado el ritmo pese a tener la victoria asegurada. Al contrario, ha mantenido su propuesta enérgica atrás y su rápida circulación en ataque, lo que le ha proporcionado tiros liberados desde todas las posiciones. Sobre todo en el perímetro, donde ha seguido golpeando sin oposición ante un rival que, desde hace ya muchos minutos, se había vulgarizado, había abandonado rutinas y automatismos, y se había resignado ya a una contundente derrota. El equipo andaluz ha facturado 102 tantos, lo que retrata los desequilibrios de los zaragozanos en su sistema de contención. Al menos, Michalak ha dado un paso adelante en los compases finales para reducir el oprobio de los locales (77-102). El polaco ha sumado 15 puntos en el último acto que, aunque no han modificado el devenir del choque, sí le aportarán una mayor confianza para futuros compromisos.