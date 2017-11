Álex Suárez: "No era cuestión de forzar"

El ala-pívot del Tecnyconta Zaragoza Álex Súarez ya se encuentra en la capital aragonesa para comenzar con el proceso de rehabilitación del esguince en su tobillo izquierdo. Una dolencia que se produjo en un desafortunado lance en el partido del cuadro rojillo ante el Montakit Fuenlabrada y que le ha impedido permanecer en la concentración de la selección española.

El jugador balear había sido convocado por primera vez en su carrera –al igual que sus compañeros Jonathan Barreiro y Sergi García– por el combinado nacional, para enfrentarse mañana jueves en Podgorica a Montenegro y el domingo a Eslovenia en Burgos.

"Es una pena. Decidí acudir a la convocatoria porque el tobillo parecía que no se había inflamado mucho. Pero cuando llegué, lo vi inviable», reconoce con sinceridad Suárez. El ala-pívot ha preferido ser cauto y no arriesgarse a agravar el mal. "No era cuestión de forzar", manifiesta. El balear quiere aprovechar el parón que sufre la Liga Endesa hasta el próximo fin de semana, a causa de las mencionadas ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de 2019, para poder llegar al choque que medirá al Tecnyconta con el FC Barcelona Lassa el próximo día 3. "Empecé el martes con la recuperación en la piscina y el gimnasio para volver lo antes posible", explica.