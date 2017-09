El Tecnyconta pide tiempo y paciencia

Las vibraciones que emite el Tecnyconta son las esperadas a estas alturas de septiembre. Con un cuerpo técnico nuevo y solo tres jugadores (Bellas, Sergi García y Barreiro) repetidores del curso pasado, el grupo necesita trabajo y entrenamientos para adquirir los mecanismos defensivos y ofensivos propios de un bloque ACB competitivo.

"Tenemos un equipo nuevo, con solo tres jugadores que repiten del año pasado. También es nuevo el entrenador. Y esto requiere de tiempo. La ACB es una liga tremendamente complicada y nuestro arranque es complejo. Yo lo que quiero es ir partido a partido creciendo. Estoy convencido de que con la voluntad que están poniendo los jugadores, podremos hacer grandes cosas en la ACB. Pero necesitamos paciencia", subrayaba Jota Cuspinera en Logroño.

Pese a las dos contundentes derrotas, el entrenador vasco asegura que "hay una base para trabajar y una intensidad sobre la que construir una identidad", algo básico en un vestuario nuevo. "Iremos adquiriendo poco a poco los automatismos que todavía nos faltan. El camino es largo y se alargará más allá de la pretemporada porque somos todos nuevos. Pero las sensaciones son que el equipo empieza a competir", señala el técnico.

La misma impresión que Cuspinera, que el grupo necesita paciencia y trabajo, tiene el vestuario. "Tenemos muchas cosas que mejorar todavía. Nos estamos adaptando y vamos a ir pasito a pasito. Creceremos a lo largo de la pretemporada y llegaremos listos al inicio de la liga", subraya Tomás Bellas, uno de los veteranos y de los jugadores con mayor ascendencia en el grupo. "Queremos ser competitivos. Esta liga es muy exigente y es necesario un peaje para saber que cualquier equipo juega mucho a baloncesto", agrega con respecto a las dos derrotas en Logroño.

Y, después de un casi un mes de trabajo, entrenamientos y conocimiento de la plantilla, ¿ya saben a qué quiere jugar el Tecnyconta? "Me gustaría defender y correr. Pero defender en esta liga no es fácil porque todo el mundo juega muy bien en ataque. Tenemos jugadores jóvenes a los que les cuesta leer situaciones tácticas que no tienen automatizadas y veteranos que las leen muy rápido. Me gustaría que esos automatismos los vayan cogiendo todos. Queremos ser un equipo bien asentado en defensa y alegre en ataque", explica Cuspinera.

Objetivo: un alero y 12 victorias

También se ha analizado durante este mes de trabajo el objetivo del club en el nuevo curso, una meta que Cuspinera tiene clara: conseguir cuanto antes la permanencia matemática. "Mi primer objetivo son las 12 victorias que te dan la permanencia. Si las consigues muy pronto, te permite plantearte nuevos retos más ambiciosos y, si no, pelear por ellas hasta que las consigues", señala el vasco con naturalidad.

Para ello, la dirección deportiva se encuentra peinando el mercado en busca de un alero que complete la plantilla tras la salida de Torian Graham el pasado viernes, al que el club le abrió la puerta tras valorar su aportación durante la pretemporada. La idea es firmar a un alero o un escolta anotador, con buen mano desde el perímetro, que complete la nómina exterior de los aragoneses. La intención es conseguir un perfil de jugador experimentado y con amplitud de recursos ofensivos.

Hasta la fecha, el club se ha reforzado con el escolta Janis Blums, los aleros Michal Michalak y Lovro Mazalin, los ala-pívots Álex Suárez y Nikola Dragovic y los pívots Jarvis Varnado y De Jong. También Juanjo Triguero está realizando la pretemporada con el grupo a la espera de una decisión definitiva sobre su futuro. El Tecnyconta Zaragoza debutará en la ACB el próximo 30 de septiembre visitando la pista del Monbus Obradoiro, mientras que el primer rival en casa será el Herbalife Gran Canaria el miércoles 4 de octubre.