El aragonés Jaime Castrillo se luce en su debut en Australia

En su tercer día como ciclista profesional , Jaime Castrillo ha demostrado que es un ciclista especial, con un carácter y un talento formidable. El joven aragonés de 21 años fue el gran protagonista en la segunda etapa del Tour Down Under australiano: estuvo 135 kilómetros en fuga, los últimos 50 en solitario, y fue galardonado como el ciclista más combativo de la etapa . Su carta de presentación ante el gran público y ante algunos de los mejores ciclistas del mundo ha sido extraordinaria.

Castrillo, que ha dado el salto a profesionales de la mano de Movistar, se metió al principio de la jornada en una fuga de cuatro hombres formada tras el banderazo de salida y reducida después a tres, con los australianos Simon Clarke y Scott Bowden. Los tres llegaron a tener una diferencia de casi siete minutos. Bajo un asfixiante calor, con temperaturas cercanas a los 40ºC, el jaqués decidió proseguir su camino en solitario tras uno de los sprints intermedios y completó los últimos cincuenta kilómetros de su aventura -fue cazado a 13 de meta- por delante del pelotón sin ayuda.

