Jaime Castrillo, decimotercero en la crono del Mundial sub 23

"Hemos conseguido acabar apretando, a pesar de que se ha hecho muy dura. Es un recorrido muy largo, tanto en kilómetros como en tiempo. Estoy satisfecho con la crono, pero ahora toca cambiar el chip y pensar en la etapa de fondo", explicaba el jaqués nada más cruzar la línea de meta.

Su compañero en la selección, pero también en el equipo Lizarte, valoraba positivamente la experiencia a pesar del infortunio. "He hecho la crono que mejor he podido, lástima que he pinchado en el kilómetro 13 y he tenido que cambiar de bicicleta. Ha sido una etapa rara, pero he conseguido darle la vuelta. Al final se trata de aprender y sabía que no podía ganar la crono, pero es una experiencia para aprovechar", aseguró Samitier, que disfruta de su primera cita mundialista.

La gran temporada que han firmado los dos corredores oscenses en el circuito amateur les ha abierto de par en par las puertas de la selección española que dirige Pascual Momparler.