Alberto Colás da el golpe en Australia

El deportista, de 17 años, inicia este sábado el largo desplazamiento hasta Melbourne acompañado de su entrenador Alejandro Jiménez, y disputará previamente un torneo de grado 1: el Australia Traralgon, que comienza el día 11. Un buen test para el Open de Australia, que en su caso se celebrará del 20 al 27. "No se puede iniciar el curso de mejor forma. Después de un 2017 muy importante para mí, en el que me proclamé campeón de España júnior, mi mayor éxito. Ahora se presenta esta oportunidad de poder competir en mi primer Grand Slam y no puedo decir más que estoy encantado", apunta Alberto, que hace historia para el tenis aragonés ya que es el primer tenista de la Comunidad que juega este torneo en la categoría júnior.

La joya del Stadium Casablanca ha crecido rodeado de raquetas y pelotas de tenis. Miembro de la prolífica saga Colás, el zaragozano dedica prácticamente las 24 horas del día a un deporte inculcado íntegramente por su familia. "En mi casa siempre se ha jugado a tenis. Mi padre Aurelio, mi primo Aarón o mis tíos Carlos y Jesús siempre lo han practicado. El segundo, incluso, llegó a ser el 150 del mundo", evoca el joven, que actualmente es el 57º en la clasificación nacional absoluta.

El Stadium es el club que lleva en la sangre, donde pasa "prácticamente" la jornada. "Me levanto a las siete. Vivo en Miralbueno. Mi padre me lleva después al club. Entreno desde las nueve hasta la una del mediodía con Carlos Castellanos, Alejandro Jiménez y Marcos Esparcia. También, con el preparador físico Toni Gómez. Como, descanso y entreno otras dos horas más por la tarde", relata. Una exigente rutina que compatibiliza con sus estudios a distancia de segundo curso de bachillerato.

"Mi vida es el tenis. A pesar de que supone un gran esfuerzo llegar a todo, es algo que no me importa hacer porque puedo dedicarme a una de mis grandes pasiones", asegura Alberto, que ya ha jugado en Francia, Portugal, Hungría, Italia... En febrero partió hasta Ostrava (República Checa), para ejercer de ‘sparring’ de la selección española en la Copa Federación. "Entrené con Garbiñe Muguruza, Lara Aurruabarrena y Sara Sorribes. También jugué con la capitana, Conchita Martínez. Fue una experiencia que no olvidaré", evoca.

"Estoy en una nube"

Sin embargo, ahora aborda "un viaje mayúsculo". Tras publicarse el ranquin actualizado sub 18, Alberto se ubica en el puesto 85 del mundo, una plaza que le permitía inscribirse en el Open de Australia. "El principal hándicap para no poder ir era el económico: los vuelos son muy caros, luego hay que pagar el alojamiento, los gastos de comida... Pero surgieron dos patrocinadores (Maetel y Reale Seguros). La semana pasada, mis padres me dijeron que todo se había resuelto y que iba a Australia. Todavía estoy en una nube", reconoce Alberto Colás, que va a ser el único tenista español que va a competir en el Open.

En el largo desplazamiento que comenzará este sábado estará acompañado de su entrenador, Alejandro Jiménez, que se muestra igual de "eufórico" que su pupilo. "Es la mejor recompensa. Estoy encantado de poder vivir esta experiencia junto Alberto. Va a ser muy enriquecedora", dice el preparador. El incansable espíritu de trabajo es el que ha permitido a Alberto Colás instalarse entre los mejores de su edad. "Pero yo destacaría, especialmente, su carácter ganador, como una de sus principales cualidades", resalta Jiménez. "Es muy competitivo. Y en él se combinan aptitud y actitud. Es muy fácil trabajar con él porque se deja enseñar, es muy fácil", explica. La espigada figura de Alberto no pasa desapercibida en las pistas. "Es muy alto (1,80 metros) y todavía tiene margen de crecimiento. Esto le permite acelerar mucho los tiros. Es muy rápido", describe el técnico.

Alberto Colás ya tiene lista la maleta. "No faltan las cintas de la Virgen del Pilar. Siempre me acompañan", afirma el campeón, que no se ha marcado un objetivo en el Open de Australia: "Hay que ir partido a partido. Pero un sueño sería llegar a la final. Sería algo extraordinario".