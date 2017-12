La gran despedida de Ángel Vicioso

El trabajo dentro del pelotón nunca es fácil y no siempre es visible y recompensado, pero la despedida que ha recibido Ángel Vicioso ha hecho un poco de justicia y ha demostrado todo lo contrario. El de Alhama de Aragón se ha adjudicado la primera posición de la general en el critérium homenaje, celebrado esta tarde en Calatayud , que ha servido de reconocimiento a sus 19 años en la élite del ciclismo , casi la mitad de toda su vida.

“Estoy muy emocionado, agradezco al Ayuntamiento y al Club Ciclista Bilbilitano que hayan organizado una cita así. Es un detalle muy especial y muy significativo”, confesaba el propio Vicioso antes de tomar la salida de la prueba. Para él, colgar la bicicleta en su comarca ha sido un “regreso al origen”, y recordaba sus primeras pedaladas en el equipo local “con el bocata y los madrugones, pero haciendo muy buenas amistades. Éramos una familia”, sentenciaba.

Parte importante del homenaje han sido algunos de los grandes nombres de la bicicleta que han tomado la salida. Entre ellos ha estado todo un ganador de las tres grandes vueltas como Alberto Contador, quien destacaba que “todo el mundo sabe que es un gran profesional, pero como persona es todavía mejor, y para demostrarlo solo hay que ver la cantidad de amigos que han venido”. También Luis León Sánchez hacía hincapié en que “ha sido una suerte tenerle como compañero, es alguien que hace falta en todos los equipos. Porque aunque vaya fastidiado, siempre saca una sonrisa”.

Dentro de este particular pelotón de 34 corredores, también han estado deportistas locales, como el caso del veterano Pepe Sánchez, que definía a Vicioso como “persona excepcional” y puntualizaba que “siempre que viene por aquí suele llamar para entrenar con alguno de nosotros”. El presidente del Club Ciclista Bilbilitano, Carlos Sanjuan, explicaba que “en cadete ganó los campeonatos de Aragón, pero ya apuntaba maneras desde antes, ya tenía ese afán ganador que ha tenido siempre”.

“En mi caso no es un compañero de equipo o un gregario, para mí es un compañero de la vida y ha dejado muchos amigos”, remarcaba Joaquim Rodríguez, compañero suyo en el Katusha Alpecin y en la Once, quien también detallaba la estrecha relación que une a sus dos familias lejos de las carreteras. A lo largo de la primera parte del critérium, en la prueba de puntuación, Vicioso y Purito han compartido momentos de escapada, siendo esta vez el aragonés el que se ha colocado por delante. De hecho ha sido segundo, por delante de Juanjo Lobato y siguiendo a Contador.

“Todos los momentos han sido especiales con Ángel, pero me quedaría con su victoria en la clásica de Sabiñánigo”, destacaba encaramado a las dos ruedas un Fernando Escartín, compañero de Vicioso en el Kelme. Otro de los que formaron parte de aquella escuadra, Roberto Heras, recordaba como un momento especial “la subida a Valdelinares en la Vuelta a España”, pero incidía en que “con lo que me quedo es que no solo hemos sido compañeros, sino amigos”.

De la misma manera se pronunciaban Joseba Beloki, quien recordaba tener una “muy buena relación desde amateurs” por “las horas de convivencia en el hotel a lo largo de tantas pruebas” o Igor Astarloa, quien también valoraba la buena sintonía con el alhameño desde los mundiales de aficionados. Desde fuera del pelotón, también ha dejado una importante huella. Tanto en el caso del hoy entrenador del Deportivo Aragón, César Láinez –que finalmente no ha podido acudir por el fútbol- como en el del piloto de Moto GP Aleix Espargaró: “Es un lujo haber podido coincidir con él. Lo he conocido no como deportista, sino como persona, y es una de esas con las que merece la pena haberte encontrado”.

Aunque la baja temperatura ha sido la tónica de la tarde, los aficionados apostados a ambos lados del paseo Cortes de Aragón han hecho que la despedida fuera algo más cálida de lo que marcaba el mercurio. Entre los aficionados, muchos llegados desde Alhama, como Cristóbal Moreno, que destacaba que “hemos venido a darle todo lo que se merece”. Entre los espectadores también estaban los padres del protagonista, Nuncia Arcos y Ángel Vicioso. “No me podía imaginar todo lo que quieren a mi hijo, ni lo grande que ha sido esto”, explicaba su madre. Y es que Ángel Vicioso deja el ciclismo profesional, pero también deja todo un pelotón de amistad y respeto.