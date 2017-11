Vicioso, listo para recibir el cariño del pelotón

Con la retirada consumada del último gran ciclista aragonés, el pelotón quiere homenajear a Ángel Vicioso. Nombres como los de Alberto Contador, Purito Rodríguez, Joseba Beloki o Roberto Heras serán solo la punta del iceberg de los compañeros que estarán presentes este sábado (16.00) en el paseo Cortes de Aragón de Calatayud. La localidad bilbilitana, vecina de la Alhama de Aragón de Vicioso, acogerá un critérium que servirá como adiós definitivo del ciclista tras 19 campañas en la élite. Además, los más pequeños dispondrán de la oportunidad de pedalear junto a sus ídolos.

"Me siento querido y apreciado por el resto de corredores", ha afirmado Vicioso, quien ha destacado como mejor momento de su carrera "este cartel", en referencia a la nómina de nombres que querrán permanecer a su lado el sábado tras media vida dedicada a dar pedales. "Han venido todos desinteresadamente con apenas una llamada", ha expresado. El ciclista de 40 años también ha agradecido la labor del Club Ciclista Bilbilitano, escuadra en la que empezó en el año 1991, en la que "me cuidaron mucho".

En referencia a sus proyectos futuros, Vicioso no ha ocultado su deseo de "correr algún maratón" y "pasar más tiempo con mi familia"; en resumen, actividades esporádicas que "no me hagan pasar mucho tiempo fuera de casa". El ciclista aragonés se prepara para recibir el cariño del pelotón tras casi dos décadas al máximo nivel.